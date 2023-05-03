Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mayıs'ta Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantının olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mayıs'ta Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantının olabileceğini söyledi

03.05.2023 11:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile bakanlar düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Rusya'da yapılabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir. " dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV ekranlarında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu gündemdeki birçok önemli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"10 MAYIS'TA TOPLANTI OLABİLİR"

Suriye ile normalleşme sürecinde, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran'ın Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları Moskova'da bir araya gelmesine değinen Çavuşoğlu, sırada bakan düzeyinde bir toplantının olduğunu duyurdu. Bakan, "Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu sene Rus turist göremiyoruz. Bunun da sebebi muhalefetin açıklamaları. Onun dışında diğer ülkelerden gelen turist sayısında artış var.

"SURİYE TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

"KONTROLLÜ ŞEKİLDE ÜLKELERİNE DÖNMELERİ GEREKİYOR"

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil.

SUDAN'DAKİ TAHLİYELER

Sudan'dan bugüne kadar 2061 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 763'ü kendi vatandaşımız. Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Bundan sonra Port Sudan üzerinden vatandaşlarımızı getirmeyi düşünüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak. Risk alamayız, geçici olarak Port Sudan'a taşıyacağız.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tam bir garanti yok ama uzatılması için ciddi bir çalışma var. Rusya Tarım Bankası'nın tekrardan SWIFT sistemine dahil edilmesi gündemde. Bu banka SWIFT'e dahil edilse bile, Batılı şirketlerin bu bankalarla çalışmaya çok hevesli olmadığını görüyoruz. Genel Sekreter bir Türk bankasının aracı olmasını teklif etti."

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Son Dakika Dünya Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mayıs'ta Suriye ile bakanlar düzeyinde toplantının olabileceğini söyledi - Son Dakika


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