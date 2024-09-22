Dışişleri'nden İran Maden Kazası Taziyesi - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri'nden İran Maden Kazası Taziyesi

İran'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için taziyeler iletildi.

22.09.2024 20:39
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Maden kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri'nden İran Maden Kazası Taziyesi - Son Dakika

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