Dışişleri'nden UNIFIL Saldırılarına Kınama

31.03.2026 13:51
Bakanlık, Lübnan'daki UNIFIL'e yapılan saldırıları kınadı ve faillerin adalet önünde hesap vermesini istedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı 3 barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınıyor, Endonezya hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil etmektedir. Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, Dünya, Son Dakika

