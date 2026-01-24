Almanya Ditib Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt Görevinden İstifa Etti

Haber: İlhan Baba

(MÜNiH) - Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, iki dönemdir sürdürdüğü görevinden, 8 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından Schwarzenbach an der Saale Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi dolayısıyla istifa ettiğini bildirdi.

Cankurt, DİTİB başkanlığı görevleri ile belediye başkanlığı çalışmaları arasında denge kurmanın zor olacağını, durumun çalıştığı kuruma zarar verebileceğini düşündüğünü bu nedenle istifa kararı aldığını kaydetti. CSU tarafından aday gösterilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cankurt, siyaseti makam yarışı olarak görmediğini vurguladı.

Görev süresi boyunca güven, şeffaflık ve ortak akılla hareket ettiğini dile getiren Cankurt, DİTİB Genel Merkezi, Başkonsolosluk, DİTİB yönetimi, dernekler ve cemaat üyelerine teşekkürler etti.

Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanlığı görevini vekaleten Cemil Kimyacıoğlu'nun yürüteceğini bildiren Cankurt, DİTİB camiasının birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceğine inandığını ve kurumun başarısı için her zaman destek olmayı sürdürüceğini kaydetti.