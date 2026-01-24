Almanya Ditib Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Almanya Ditib Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt Görevinden İstifa Etti

24.01.2026 14:24  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, Bavyera yerel seçimlerinde CSU tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmesi dolayısıyla istifa etti. Cankurt, görev süresi boyunca güven ve şeffaflık ilkesine bağlı kaldığını belirtti.

Haber: İlhan Baba

(MÜNiH) - Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, iki dönemdir sürdürdüğü görevinden, 8 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından Schwarzenbach an der Saale Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi dolayısıyla istifa ettiğini bildirdi.

Cankurt, DİTİB başkanlığı görevleri ile belediye başkanlığı çalışmaları arasında denge kurmanın zor olacağını, durumun çalıştığı kuruma zarar verebileceğini düşündüğünü bu nedenle istifa kararı aldığını kaydetti. CSU tarafından aday gösterilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cankurt, siyaseti makam yarışı olarak görmediğini vurguladı.

Görev süresi boyunca güven, şeffaflık ve ortak akılla hareket ettiğini dile getiren Cankurt, DİTİB Genel Merkezi, Başkonsolosluk, DİTİB yönetimi, dernekler ve cemaat üyelerine teşekkürler etti.

Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanlığı görevini vekaleten Cemil Kimyacıoğlu'nun yürüteceğini bildiren Cankurt, DİTİB camiasının birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceğine inandığını ve kurumun başarısı için her zaman destek olmayı sürdürüceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bavyera, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya Ditib Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt Görevinden İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
TikTok’un ABD’de yeni sahipleri belli oldu TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?

17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:05:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Almanya Ditib Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.