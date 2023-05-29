Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da namaz kıldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da namaz kıldırdı

29.05.2023 08:24

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı ve cemaate vaaz verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra Kur'an okudu ve cemaate vaaz verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra Kur'an okuyan Erbaş daha sonrasında cemaate vaaz verdi. Ali Erbaş cemaate yaptığı konuşmada, "Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Fethin 570. yıl dönümü mübarek olsun. Efendimiz aleyhisselamın gönülleri fethiyle başladığı ve Yesrib'in nurlu şehir olan Medine'ye dönüştürüldüğü andan itibaren önce Mekke'nin Fethi sonra Hz. Ömer döneminde Kudüs'ün Fethi oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Fethi'nin ne denli yüce bir anlam ifade ettiğine işaret eden Erbaş, "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. İşte bu müjdeye nail olmak isteyenler İstanbul'u fethe koşuyorlardı. Peygamber efendimizden kısa bir süre sonra bugün İstanbul'un manevi mimari Halid bin Zeyd, Hz. Eyyub El Ensari'nin de içinde bulunduğu 5 bin kişilik bir ordu geldi. Fetih nasip olmadı. Fetih nasip olacağı o sultanı, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'i bekliyordu. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'e fetih nasip oldu. İşte o fetihten sonra İstanbul bir İslam şehri oldu." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da namaz kıldırdı - Son Dakika


Son Dakika
08:32 Alişan'dan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek. Hep kazanan büyük lider
08:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz 8.5'e indirildi, enflasyon da inecek
07:18 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
07:00 AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı
04:54 İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal'dan Akşener'e istifa çağrısı
04:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi dünya basınında böyle yankı buldu: Bir kez daha ispatladı
03:49 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri asıldı
02:35 Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altına aynı yorumu yazdı
00:23 Seçim sonuçları sonrası Yeşil Sol Parti ve HDP'den ortak açıklama: Her iki kişiden birinin değişim talebi vardır
00:09 ABD Başkanı Biden, seçim zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2023 08:51:21. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da namaz kıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement