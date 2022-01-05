Üye Girişi
Djokoviç'in Avustralya Açık için aşı muafiyeti almasına tepki - Son Dakika
BBC

Djokoviç'in Avustralya Açık için aşı muafiyeti almasına tepki

05.01.2022 06:31
Djokoviç'in Avustralya Açık için aşı muafiyeti almasına tepki

Avustralyalılar, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık tenis turnuvasında oynayabilmesi için aşı kurallarından muaf tutulmasına tepki gösterdi.

Avustralyalılar, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık tenis turnuvasında oynayabilmesi için aşı kurallarından muaf tutulmasına tepki gösterdi.

Turnuvaya katılan tüm oyuncuların ve görevlilerin aşılanmış olması ya da bağımsız bir uzman heyetinin vereceği muafiyete sahip olması gerekiyor.

Organizatörler ise şampiyon tenisçiye herhangi bir özel muamelede bulunulmadığnı savunuyor.

Ancak, bir çoğu uluslararası ya da eyaletlerarası seyahatte bulunamayan Avustralyalılar, yetkilileri, siyasetçileri ve Djokoviç'in kendisini eleştirdi.

Avustralya Açık yetkilisi Craig Tiley, 26 sporcunun tıbbi muafiyet içi başvurduğunu ve federal kurumların belirlediği kurallar uyarınca sadece "birkaz" muafiyet verildiğini söyledi.

Turnuva 17 Ocak'ta Melbourne kentinde başlayacak. Djokoviç Instagram hesabında yaptığı açıklamada " Noel tatili döneminde sevdiklerimle kaliteli zaman geçirdim ve bir muafiyet izniyle turnuvaya gidiyorum. Başlayalım 2022. Birkaç haftalık turnuvada tenis yaşamaya ve solumaya hazırım" dedi.

Aşılanma durumuyla ilgili bir şey söylemeyen Djokoviç geçen Nisan'da "Şahsen ben aşıya karşıyım ve seyahat için birilerinin beni aşıya zorlamasını da istemem"dedi.

Karar, özellikle dünyanın en sıkı kısıtlama rejimlerinden birinde yaşamak zorunda kalıp, ilk kez onbinlerce günlük vakayla karşılaşan ülkede çok tartışmalı.

Birçok kişi daha önce hükümeti, zengin ve ünlülerin istediğini yapmasına izin verirken, sıradan insanların hasta ve ölmek üzere olan sevdiklerinden uzakta bırakmakla suçluyor.

Bir acil servis doktoru olan Stephen Parnis Twitter'da "Ne kadar iyi bir tenis oyuncusu olduğu umurumda değil. Aşıyı reddediyorsa, alınmamalı. Bu muafiyet doğruysa Covid-19 riskini azaltmak adına çok yanlış bir mesaj yolluyor. Aşı saygıyı gösterir Novak" dedi.

Avustralyalı oyuncu Alex de Minaur da basın toplantısında "Çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Tüm söyleyeceğim bu" dedi.

Tıbbi muafiyet başvuruları iki ayrı heyet tarafından isme bakılmadan değerlendiriyor. Kalp hastalıkları gibi akut rahatsızlıklar geçerli nedenler arasında gösteriliyor.

Ancak Djokoviç'in hastalığı yakın bir dönemde geçirip, aşıyı yaptırmamış olması da bir ihtimal.

Victoria eyaleti yönetiminden bakan Jaala Pulford kararın "üzücü" olduğunu kabul etti ancak Djokoviç'in özel bir muamele görmediğini tekrarladı.

Hem Pulford hem de Tiley, Djokoviç'e kamuoyuna daha fazla bilgi vermesi çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500

Avustralya, Şampiyon, Tenis, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Djokoviç'in Avustralya Açık için aşı muafiyeti almasına tepki - Son Dakika Dünya

BBC

Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
01:05 Eve alkollü gelen kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü
01:03 Kazakistan'da akaryakıt zammı sonrası halk sokağa çıktı
00:53 Karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu kestiremeyen kişi akrabalarını üzerine ateş açtı
00:47 Meclis Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun "Liman kanunu geri çek" çağrısına tepki
00:30 Burak Elmas, "Fatih Terim gönderilecek" söylentilerine noktayı koydu
00:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Derslerini alırlar" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
00:12 Yunan Bakan Dendias'ın küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez
23:40 Hasan Can Kaya ilk kez konuştu, RTÜK'e verdi veriştirdi
23:18 Taksicilerden tartışma yaratacak karar! Köprü geçişlerinde çift yönlü ücret alınacak
22:31 Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 06:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: Djokoviç'in Avustralya Açık için aşı muafiyeti almasına tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement