Doç. Dr. Mehmet Genç: ABD ile Avrupa arasındaki rekabet Türkiye'ye yarayabilir
Doç. Dr. Mehmet Genç, ABD ve Avrupa arasındaki rekabetin Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunabileceğini belirtti. Genç, bu durumun Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına yardımcı olabileceğini ifade etti. Ayrıca, bu rekabetin Türkiye'nin ekonomik ve politik çıkarlarına hizmet edebileceğini de ekledi.
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7.04.2025 16:18:58. #7.13#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Mehmet Genç: ABD ile Avrupa arasındaki rekabet Türkiye'ye yarayabilir - Son Dakika
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