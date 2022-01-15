Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu

Amerika Birleşik Devletleri'nde hastanede doğum sırasında bebek değişimi vakalarına sıklıkla rastlanıyor. Bu vakalardan biri de fotoğrafçı Lola Saba isimli kadının başına geldi. Doğduktan sonra kendi ailesi yerine başka bir aileye verilen kız, annesinin dikkati sayesinde kurtuldu.

BEBEKTEKİ FARKLILIĞI HEMEN FARK ETTİ

Buna göre Lola'nın annesine doğumdan sonra başka bir bebek verildi. Ancak kadın, kendisine verilen bebeğin kendi bebeği olmadığını hemen fark etti. Çünkü hem bebeğinin kilosunda hem de vücut yapısında değişimler vardı.

HASTANE YÖNETİMİNE KOŞTU

Olayın ardından hastane yönetimine koşan Lola'nın annesi, kendisine yanlış bebek verildiğini belirterek ebeye suçlamalar yöneltti. Hastane yönetimi, bir yanlışlık olduğunu belirterek bu sefer Lola'yı gerçek ailesine teslim etti. Lola ise annesinin dikkati sayesinde başka bir aileye gitmekten kurtuldu.

11 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Genç kadın, kendi başına gelen bu olayın başka ailelerin de başına gelmemesi için bir video çekmeye karar verdi. Lola'nın TikTok üzerinden paylaştığı video, kısa süre içerisinde 11 milyondan fazla izlenme aldı.