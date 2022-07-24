Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı - Son Dakika
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Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı

24.07.2022 13:18
Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı

Karın ağrısı ve genital akıntı şikayetiyle Dr. Aminidhan Thekkar'a giden kadının cinsel organında prezervatif kaldığı anlaşıldı. Eşiyle prezervatif kullanmadıklarını belirten koca, doktorun açıklamasıyla aldatıldığını anladı.

İsimleri henüz açıklanmayan bir çiftin yaşadıkları, duyanları adeta dumur etti. Bir kadın, cinsel organında ağrı ve kramp şikayetiyle Dr. Aminidhan Thekkar'a başvurdu. Eşinin durumunun ciddi olduğunu ve yaklaşık 3 haftadır günlük hayat eylemlerini yapmakta zorlandığını dile getiren koca, doktorun ortaya çıkarttığı gerçekle şoka girdi.

"ŞOK EDİCİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTIM"

Dr Thekkar, "Bu pelvik muayenenin ortasındayken rahim ağzının köşesinde bir prezervatif gördüm. Bunu hastalarıma gösterdiğimde ise şoke edici bir tepkiyle karşılaştım" dedi.

"BAYA ESKİDEN KALMA"

Kadının cinsel organının üst kısmında sıkışan nesneyi hissetmesinin imkansız olduğunu dile getiren doktor, eskiden kalan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak koca evlilikleri boyunca hiç korunmadıklarını ifade ederek aldatıldığını anladığını söyledi. Doktorun açıklamasından sonra büyük bir şaşkınlık geçiren koca, "Aldatıldığımı anladım ama beni suçladı" ifadelerini kullandı.

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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

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