Donald Trump: Kongre baskını davası tam bir düzmece - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Donald Trump: Kongre baskını davası tam bir düzmece

14.06.2022 09:53
Donald Trump: Kongre baskını davası tam bir düzmece

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi bünyesinde yapılan davayı tam bir düzmece olarak nitelendirdi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de düzenlenen Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi bünyesinde yapılan davayı "düzmece bir mahkeme" olarak nitelendirdi.

Trump yayımladığı 12 sayfalık açıklamasında, soruşturmanın Amerikalıların dikkatini Demokratların liderliğindeki "feci" yönetimden uzaklaştırmak için yürütüldüğünü ileri sürdü.

Kongre'de Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede görülen duruşmalarda, Donald Trump'ın Kongre baskınını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı öne sürülmüştü.

Pazartesi günü yapılan duruşmada, Trump'ın danışmanları arasında mağlubiyetle biten seçim sonuçlarını kabul edip etmeme konusunda görüş ayrılıkları olduğuna dair ayrıntılı kanıtlar da sunulmuştu.

Seçimlere usulsüzlük karıştığı yönündeki asılsız ve doğru olmayan iddiaları ortaya atan Başkan Donald Trump'ın çağrısıyla 6 Ocak 2021'de başkent Washington DC'de binlerce kişi toplanmıştı.

Trump, Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" demişti. Ardından kalabalık, Kongre binasına baskın düzenlemişti.

'Bu felaket onların eseri'

Yazılı açıklamasında "6 Ocak olaylarından 17 ay sonra, Demokratlar hâlâ çözüm üretmekten uzaklar," ifadelerini kullanan Trump, 2020'deki ırkçılık karşıtı gösterileri hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Radikal solun birkaç ay öncesinde nasıl kargaşa ve ölüme yol açtığından hiç bahsetmeden gündemi milletin başarısızlığa doğru ilerlemesinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

"Şüphesiz bu hükümetin idaresi kendilerindedir. Bu felaket onların eseridir. Bu duruşmalar sayesinde başarısızlıklarının üzerini örtebileceklerini umuyorlar."

Açıklamasının önemli bir bölümünde seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki temelsiz iddialarını tekrarlayan Trump, 6 Ocak olayları hakkındaki soruşturmayı yürüten komiteyi de vatan hainliğiyle suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ı "düşük" olarak nitelendiren Trump, komitedeki davanın kendisinin 2024 seçimlerinde aday olmasının önüne geçmek için yapıldığını öne sürdü ve sözlerini "Ülkemiz kafa üstü çakılmaya gidiyor," ifadeleriyle bitirdi.

ABD Kongresi'ndeki komite Cumhuriyetçi Parti'nin tamamen bağımsız bir soruşturma açılması yönündeki çabaları bloke etmesinin ardından Demokrat Partililerin öncülüğünde kuruldu.

Mississippi Kongre Üyesi Bennie Thompson'ın başkanlık ettiği heyet, yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşuyor.

Komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi, Wyoming'den Liz Cheney ve Illinois'den Adam Kinzinger, sıkı birer Donald Trump karşıtı.

Komite sadece 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskına değil, 2020 seçim sonuçlarının iptal edilmesini hedefleyen girişime de kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Duruşmalar sonrası üyelerin bir rapor hazırlamaları ve Eylül ayında yeni bir duruşma ile vardıkları sonuçları kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.

ABD'deki Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.

YORUMLAR
500
Aşırı yağışa dayanamayan ev nehre sürüklendi! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada Aşırı yağışa dayanamayan ev nehre sürüklendi! Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada Filistin ABD Başkanı Biden'dan umduğunu bulamadı Filistin ABD Başkanı Biden'dan umduğunu bulamadı
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donald Trump: Kongre baskını davası tam bir düzmece - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Donald Trump: Kongre baskını davası tam bir düzmece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement