DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
Son Dakika › Dünya › Dört Ülke Dışişleri Toplantısı Kahire'de Yapıldı - Son Dakika
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