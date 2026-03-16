Dr. Selim Sezer: Pek çok taraf Türkiye'yi bölgesel çatışmaya sürüklemek istiyor
Dr. Selim Sezer: Pek çok taraf Türkiye'yi bölgesel çatışmaya sürüklemek istiyor

16.03.2026 14:44
Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Sezer, ABD-İsrail ve İran hattında tırmanan gerilimi değerlendirdi. Sezer, savaşın taraflarının farklı hedeflere sahip olduğunu vurgularken, çatışmanın uzaması halinde hem bölgesel dengelerin hem de küresel enerji piyasalarının ciddi şekilde etkilenebileceğini söyledi.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında giderek tırmanan gerilim uluslararası kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Sezer, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirerek savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu. Sezer, savaşın aynı çatışma hattında ilerlese de ABD ile İsrail'in hedeflerinin birbirinden farklı olduğunu belirtirken, uzun süreli bir çatışma senaryosunun hem bölgesel güvenliği hem de küresel ekonomik dengeleri derinden etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin de bu gerilimden doğrudan etkilenebilecek ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

"ABD VE İSRAİL'İN HEDEFLERİ AYNI DEĞİL"

Dr. Selim Sezer'e göre ABD ile İsrail aynı cephede görünse de savaşın stratejik hedefleri konusunda önemli farklılıklar bulunuyor. Sezer, ABD'nin bölgede yaşanan çatışmayı uzun süre devam ettirmek istemediğini ve daha kontrollü bir süreç arzuladığını ifade etti. Buna karşılık İsrail'in özellikle güvenlik tehdidi olarak gördüğü unsurları tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Sezer, İsrail'in özellikle Lübnan'daki Hizbullah varlığını ortadan kaldırma hedefiyle hareket ettiğini ve bu nedenle bölgedeki askeri operasyonların kapsamını genişletmek istediğini söyledi. Bu durumun ise çatışmanın yalnızca İran ile sınırlı kalmayıp farklı aktörleri de içine çekebilecek bir sürece dönüşme riskini artırdığını dile getirdi.

"ÇATIŞMANIN UZAMASI ENERJİ PİYASALARINI ETKİLEYEBİLİR"

Dr. Selim Sezer, savaşın uzun sürmesi halinde küresel ekonomik dengelerde de ciddi sarsıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle petrol fiyatlarının bu süreçten doğrudan etkileneceğini ifade eden Sezer, enerji piyasalarında oluşabilecek dalgalanmaların dünya ekonomisi üzerinde büyük baskı yaratabileceğini belirtti.

Öte yandan Sezer, birçok uluslararası aktörün Türkiye'yi de bölgesel bir çatışma ortamına çekmek isteyebileceğini söyledi. Ancak kısa vadede Türkiye ile İran'ın doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı. Buna rağmen bölgedeki gerilimin kolay kolay sona ermeyeceğini ifade eden Sezer, Orta Doğu'nun uzun süre devam edecek bir çatışma gündemiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:47
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
