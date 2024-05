Drake ve Kendrick Lamar Arasındaki Kapışma: Aileler Hedef Tahtasına Oturdu

Dünya

Hip-hop dünyasının en büyük ve en önemli iki ismi olan Drake ve Kendrick Lamar arasında son bir aydır birbirlerine gönderme yaptıkları şarkılarla körüklenen bir kapışma yaşanıyor.

Hip-hop uzmanları ve müzik yazarlarına göre Kendrick Lamar, piyasaya sürdüğü şarkılardaki sözlerin inceliği ve ritmin başarılı bulunması nedeniyle mücadelenin kazananı olarak görülüyor.

İki ünlü müzisyen, kariyerlerine bakıldığı zaman rap dünyasının farklı uçlarında yer alıyor.

Müzik alanında Pulitzer kazanan ilk rapçi olan Kendrick Lamar, siyasi duruşu, siyah haklarının arkasında durması, incelikli söz yazarı kimliği ile hip-hop dünyasının en başarılı isimlerinden olarak tanımlanıyor.

Çalışkan kimliğiyle bilinen Drake ise pop müziğe yakın besteleri, piyasaya hitap etmesi, dinlenme rakamları ve hayran tabanının genişliği nedeniyle dünyanın en popüler birkaç müzisyeninden biri.

Aslında bu iki isim, kariyerlerinin başlarında beraber şarkı üreten ve işbirliği yapan iki rapçiydi.

Ancak bu arkadaşlık bir süre sonra rekabete dönüştü, atışmanın hip-hop kültürünün içinde mühim bir yer kaplaması nedeniyle de Kendrick Lamar ve Drake arasında bir gerilimin yaşanması uzun yıllardır bekleniyordu.

Detaylı bir araştırmayla birbirlerinin müzik tarzına ve şarkı sözlerine yaptıkları göndermeler bir süre sonra ırkçılık, şiddet, pedofili gibi suçlamaları içeren ve ailelerini hedef alan ağır bir savaşa dönüştü.

Aileleri hedef tahtasına oturdu

Drake’in Ekim ayında çıkardığı “For All the Dogs” albümünde yer alan ve J. Cole adındaki rapçi ile yorumladığı "First Person Shooter" şarkısında Cole, kendisini, Lamar’ı ve Drake’i dünyanın en iyi hip-hop müzisyenleri olarak tanımlıyordu.

Lamar ise Mart ayında katkıda bulunduğu “Like That” şarkısında en iyi hip-hop müzisyeninin kendisi olduğunu ve tek olduğunu belirtmesiyle kapışmanın fitili yakıldı.

Birbirlerinin müzik kariyerlerine ve şarkı sözlerine yaptıkları eleştirileri içeren müzik maratonunun ortasında Drake, efsanevi hip-hop şarkıcıları Tupac Shakur ve Snoop Dogg’un seslerini yapay zeka ile canlandırdığı "Taylor Made Freestyle" adındaki şarkıyı Instagram’dan yayınladı.

Tupac Shakur'ın telif haklarını elinde bulunduranların avukatları aracılığıyla yaptığı talep nedeniyle şarkıyı geri çekmek zorunda kaldı.

Ancak son bir hafta içinde müzisyenlerin piyasaya sürdüğü şarkılar daha çok ailelerini hedef alan ve hakaret içeren bestelere döndü.

Kendrick Lamar, geçen hafta piyasaya sürdüğü “Euphoria” adlı şarkısında Drake’i estetik ameliyat geçirmek ve kötü bir baba olmakla suçladı.

Drake ise "Family Matters” adlı şarkısında Lamar’a nişanlısı Whitney Alford’ı aldatmak ve nişanlısına şiddet uygulamak suçlamasını yöneltti.

Lamar, "Meet The Grahams" adlı eserinde ise Drake’in gizli bir kız çocuğu olduğunu öne sürdü.

Daha sonra yayınladığı "Meet The Grahams" şarkısında da Drake’in reşit olmayan genç kızlarla ilişki yaşadığını iddia etti. Hatta şarkının görseli olarak da Drake’in malikanesini kullandı.

İddialar teyit edilemedi

Drake, Pazar gecesi yayınladığı “The Heart Part 6” adlı şarkıda, gizli bir kız çocuğunun olduğu iddialarını Lamar’ı tuzağa düşürmek için yem olarak etrafındaki kişilere saldığını belirtti.

Drake ayrıca reşit olmayan genç kadınlara bakmasının mümkün olmadığını vurgulayarak Lamar’a “Epstein tongasına düşeceğini biliyordum” dedi.

2019 yılında hücresinde intihar ettiği açıklanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

İki ismin birbirine yönelttiği suçlamaların gerçek olup olmadığı bilinmiyor; hiçbiri henüz teyit edilmedi.

Kimi rap yorumcularına göre bu tarz atışmalarda önemli olan iddiaların kanıtlanabilmesi değil, dinleyicileri gaza getirecek sözler seçmek.

Diğer yandan şarkıların çok kişisel bir yola sapması, şimdilik bu atışmanın sönümleneceği beklentisini yaratıyor.

Başka kim kazandı?

Her ne kadar Lamar’ın bu mücadele için daha çok araştırma yaptığı ve şarkılarını daha incelikli bestelediği düşünülse de bu kapışmadan başka kim kazançlı çıktı?

Yorumculara göre Drake de tam olarak kaybetmiş sayılmaz, çünkü zaten halihazırda büyük bir isim ve şarkılarının dinlenme sayısının artması ile konuşulur bir hale gelmesi Drake’in de kazançlı çıkmasını sağlıyor.

Bu dönemin en başarılı iki hip-hop sanatçısı arasındaki bu atışma, sosyal medyada hayranları arasında da hararetli tartışmaların dönmesine yol açtı.

Eskiden rap dünyasındaki atışmalar daha uzun süre zarflarında yaşanıyordu, albümler çıkarılıyor, konserler düzenleniyor, rekabet müzisyenlerin kariyerleri boyunca canlı tutuluyordu.

Ancak müziğin dijitalleşmesiyle Lamar ve Drake arasında yaşanan bu kapışma, hip-hop dünyasının bu büyüklükteki son atışması olabilir.

Çocukluklarını rapçilerin atışmalarını dinleyerek geçiren nesiller 2000’lerde kaldı. Bugün 20’lerinde olan rapçiler arasında ise internette birbirlerine laf atmaları dışında büyük bir atışma çok sık yaşanmıyor.

Lamar ve Drake arasındaki atışma her ne kadar hip-hop dinleyicileri için eğlenceli bir uğraş olsa da bu büyük müzisyenlerin aile içi şiddet, cinsel taciz gibi mevzularda ağır iddiaların içine daldığını görmek de ayrı bir soru işareti doğuruyor.

Aynı zamanda şarkılara mevzu olan diğer kişilerin hayatlarının olumsuz etkilenmesi ihtimali de endişe yaratıyor.

ABD’deki Virginia Üniversitesi’nde hip-hop çalışan bir akademisyen olan A.D. Carson ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada asıl kazananın medya kurumları ve dijital müzik platformları olduğunu söylüyor.