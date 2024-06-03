DSÖ 77. Dünya Sağlık Asamblesi pandemi hazırlıklarını güçlendirmeyi ve pandemi anlaşmasını tamamlamayı kararlaştırdı

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(ANKARA) – Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 77. Dünya Sağlık Asamblesi, üye ülkelerin pandemi hazırlıklarını güçlendirme ve pandemi anlaşması müzakerelerini bir yıl içinde tamamlama kararlarıyla sonlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) senelik forumu Sağlık Asamblesi, 1 Haziran Cumartesi günü sona erdi. 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 194 ülke temsilcisinin katıldığı forumda, küresel sağlığı ilgilendiren çok sayıda başlık tartışıldı. İsviçre'nin Cenevre kentinde 'Herkes İçin Sağlık, Sağlık İçin Herkes' temasıyla düzenlenen forum, üye ülkelerin pandemilere hazırlık çalışmalarını arttırma kararıyla sonlandı.

Ülkeler, halk sağlığı risklerini önleme, tespit etme ve bunlara müdahale etme konusundaki uluslararası çabaları daha iyi yönlendirmek ve koordine etmek için bir dizi temel eylem üzerinde anlaşmaya vardı. Üye ülkeler aynı zamanda küresel bir salgın anlaşması müzakerelerini en geç bir yıl içinde sonuçlandırmayı taahhüt etti.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde 'pandemik acil durum' tanımı gelecek

77. Dünya Sağlık Asamblesi'nin son gününde, üye ülkeler en son 20 yıl önce güncellenen Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde 'pandemik acil durum' tanımının yanı sıra tıbbi ürünlere ve finansmana erişimin iyileştirilmesi taahhüdünü de içeren önemli değişiklikleri kabul etti.

DSÖ'den yapılan açıklamada, bu adımların herkesi gelecekteki salgın risklerinden korumak için tüm ülkelerde kapsamlı ve sağlam sistemlerin kurulmasına yardımcı olacağı belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bugün alınan tarihi kararlar, üye devletlerin kendi halklarını ve dünya halklarını halk sağlığı acil durumları ve gelecekteki pandemi risklerinden koruma konusundaki ortak arzusunu göstermektedir" dedi.

Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde yapılan değişikliklerin gelecekteki salgınları tespit etme ve bunlara müdahale etme, ulusal kapasiteleri güçlendirme ve hastalık sürveyansı, bilgi paylaşımı ve müdahale konularında ülkeler arasındaki koordinasyonu geliştirme becerilerini destekleyeceğini vurguladı. Ghebreyesus, "Bu, eşitlik taahhüdü, sağlık tehditlerinin ulusal sınırları tanımadığı ve hazırlıklı olmanın kolektif bir çaba olduğu anlayışı üzerine inşa edilmiştir" diye ekledi.

Devletlerarası Müzakere Kurulu'nun yetkileri bir yıl uzatıldı

Ülkeler ayrıca, gelecekteki pandemileri önlemek, bunlara hazırlanmak ve müdahale etmek için uluslararası koordinasyonu, iş birliğini ve eşitliği geliştirmek amacıyla önerilen pandemi anlaşmasını müzakerelere devam etmeyi kabul etti.

DSÖ'ye üye devletler, Aralık 2021'de kurulan Devletlerarası Müzakere Kurulu'nun yetkisini, bir yıl içinde, 2025'teki Dünya Sağlık Asamblesi'ne kadar veya mümkünse daha erken bir tarihte bir pandemi anlaşmasını görüşerek tamamlaması için uzatmaya karar verdi.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne önerilen yeni değişiklikler, pandemiye dönüşme riski taşıyan olaylar için daha etkili uluslararası işbirliğini teşvik etmek üzere bir pandemik acil durum tanımının getirilmesini içeriyor.

Değişiklikler, bir Koordinasyon Mali Mekanizması kurarak tıbbi ürünlere ve finansmana erişimde dayanışma ve eşitliği vurguluyor. Bu mekanizma, gelişmekte olan ülkeleri pandemiyi önleme, hazırlıklı olma ve müdahale alanlarındaki ihtiyaç ve önceliklerini karşılamak için gerekli finansmanı belirleme ve elde etme konusunda desteklemeyi amaçlıyor.