DSÖ'den İsrail’in Hastane Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Dünya

DSÖ'den İsrail’in Hastane Saldırısına Kınama

DSÖ\'den İsrail’in Hastane Saldırısına Kınama

DSÖ Genel Direktörü, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadı ve etkilerini vurguladı.

01.11.2024 10:59
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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Kamal Adwan Hastane'sine saldırı düzenleyerek sağlık çalışanlarını yaraladığını ve hastane içerisinde tıbbi malzemelerin bulunduğu bir depoyu da vurduğunu açıkladı. Ghebreyesus açıklamasında, "Kamal Adwan Hastanesi'ne bu sabah düzenlenen ve bazı hastane çalışanlarının yaralanmasına neden olan saldırıyı kınarken, hayat kurtarıcı DSÖ malzemelerinin bulunduğu bir deponun yanı sıra hastanenin üstündeki tuzdan arındırma istasyonu ve su tankları da vuruldu. Hastane son saldırıdan bu yana neredeyse hiç çalışmıyor. Son saldırı hastaların hayatını ciddi şekilde riske atıyor" dedi.

"İSRAİL, BM TARAFINDAN TESLİM EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİ BOMBALADI"

Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'ne BM tarafından teslim edilen tıbbi malzemeleri bombaladığını bildirdi. Dujarric, saldırıda hastanenin 3'üncü katının vurulduğunu ve 5 gün önce BM tarafından hastaneye teslim edilen tıbbi malzemelerin yok edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya DSÖ'den İsrail’in Hastane Saldırısına Kınama - Son Dakika

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