DSÖ: Gazze'deki savaş Batı Şeria'daki sağlık krizini derinleştiriyor

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(CENEVRE) - Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki savaşın işgal altındaki Batı Şeria'daki sağlık krizini derinleştirdiğine dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "DSÖ, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 480 saldırıyı belgeledi. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işgal altındaki Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizine dikkat çeken bir açıklama yayımladı. DSÖ, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da da şiddetin arttığını belirterek, "28 Mayıs itibarıyla DSÖ, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 480 saldırıyı belgeledi ve bu saldırılar 16 ölüm ve 95 yaralanma ile sonuçlandı. Saldırılar 54 sağlık tesisini, 20 mobil kliniği ve 319 ambulansı etkiledi" dedi.

DSÖ, geçiş noktalarının kapatılması, keyfi engellemeler ve sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasının Batı Şeria'da sağlık tesislerine erişimi engellendiğini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

"Filistin Yönetimi'nin uzun süredir karşı karşıya olduğu mali kriz, sağlık sistemini daha da etkilemekte olup, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin toprakları için öngörülen vergi gelirlerini kesmeye başlaması ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki ekonomik durumun genel olarak kötüleşmesi nedeniyle daha da kötüleşmiştir. Sağlık çalışanlarının yaklaşık bir yıldır maaşlarının sadece yarısını almaları ve temel ilaçların yüzde 45'inin stokta bulunmaması nedeniyle mali durumun sağlık hizmeti sunumu üzerindeki etkisi büyüktür. Batı Şeria'nın çoğu bölgesinde birinci basamak klinikleri ve ayakta tedavi uzmanlık klinikleri şu anda haftada iki gün çalışmakta ve hastaneler yaklaşık yüzde 70 kapasiteyle faaliyet göstermektedir."

DSÖ, Batı Şeria'daki sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal ve etkin bir şekilde korunması çağrısı yaptı. DSÖ, "Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli, bu da sağlık hizmetlerinin kutsallığına her zaman riayet edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir" dedi.