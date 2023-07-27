Dubai'de Dünyanın En Uzun Arabası Trafiğe Çıktı

Dubai'de trafiğe çıkan dünyanın en uzun arabası olarak bilinen Hummer tipi araç ilginç anlara neden oldu. Büyük olduğu için manevra yapamayan aracın sürücüsüne polisler yardım etti. O anlar sosyal medyada defalarca kez tıklandı.

DÜNYANIN EN UZUN ARABASI TRAFİKTE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de ilginç anlar kaydedildi. Dünyanın en uzun arabası olarak bilinen Hummer tipi araç, trafiğe çıktı.

MANEVRA YAPMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Büyüklüğü nedeniyle trafikte manevra yapmakta zorlanan aracın sürücüsü için trafik polisleri bile seferber oldu. Araç, uzun süre sonra manevra yapabildi.

SOSYAL MEDYADA DEFALARCA KEZ TIKLANDI

Aracı görenler şaşkınlığı gizleyemedi. O anlar sosyal medyada defalarca kez tıklandı.