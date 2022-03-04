İngiltere'de düğün arifesindeki bir çiftin başına gelenler, ülkede bir numaraları gündem maddesi haline geldi. İsmini açıklamak istemeyen damat, düğünden bir günce önce müstakbel karısı ve arkadaşlarının 'bekarlığa veda partisi' gerçekleştirdiğini söyledi.
Gelin ve arkadaşları, alkolü fazla kaçırmalarının ardından veda partisinde sahne alan bir striptizci ile cinsel ilişkiye girdi. Davetlilerin ayrıca sırayla striptizcinin vücudundan çikolata yediği anlar da görüntülere yansıdı.
Videoyu damada gönderen kişi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre gelinin, bir süre önce kavga ettiği kız kardeşinin bu anları kayıt altına alındığı ve ablasından intikam almak için eniştesine gönderdiği belirtildi. Görüntüleri izlediğinde şok olan damat ise düğünü iptal etti.
Son Dakika › Dünya › Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti - Son Dakika