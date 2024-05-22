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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Ali Koç başkan seçilirse, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe adına Galatasaray derbisinde öncesi ve sonrasıyla en etkili isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş hakkında karar verildi.

Sarı-lacivertli yönetim, yerli futbolcuların daha değerli olacağı önümüzdeki sezon için tecrübeli orta sahayı takımda tutma kararı aldı.

"BOŞ SÖZLEŞME İMZALARIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan ile el sıkıştı. Seçim kazanılırsa imzalar atılacak. Görüşmeler arasında 29 yaşındaki yaşındaki futbolcunun, "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam. İsterseniz boş mukaveleye imza atayım" dediği, bu tavrın da başkan Ali Koç'u memnun ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş, bu sezon 27 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.