Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı - Son Dakika
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Politika

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte \'akraba kayırma\' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Antalya Valiliği bünyesindeki iki müdürlükte görevli müdürlerden birinin kızını, diğerinin de kuzenini mülakatla işe aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili CİMER'e yapılan şikayet üzerine valilik inceleme başlattı.

22.05.2024 10:45
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Antalya Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi Müdür Vekili Nur Pelin İnanlı'nın teyzesinin kızını, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in de öz kızını girdikleri mülakatla işe aldıkları öne sürüldü. CİMER'e şikayet edilen konuyla ilgili Antalya Valiliği inceleme başlattı.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 2023/719647 ihale kayıt numarasıyla 30 personel işe alındı. 18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren kimliği açıklanmayan kişi, durumu CİMER'e bildirdi.

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Nur Pelin İnanlı'nın, alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, "Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı Betül Duran'ı işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, Betül Duran'ın Nur Pelin İnanlı'nın yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü Elmas İlik'in kendi kızı Büşra Aydın'ı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına" ifadeleri yer aldı.

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

DİLEKÇEDE BİR KİŞİYE DAHA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca işe alınan Başar Çakır'ın da 18 kişi içerisinde bulunduğu ve alım niteliklerinin hiçbirini taşımadığına dikkat çekilen dilekçede, Çakır'ın da işe alım yapan yetkililerle bağının araştırılması istendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şikayet dilekçesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, CİMER başvurusunun incelenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, dilekçeyi Antalya Valiliği'ne göndererek incelenmesini istedi. Valilik, İnceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Antalya Valiliği, İnceleme, Antalya, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sabri İnce: Herşey var olduğu gibi devam ediyor. Yazık sade vatandaşa. 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Bavli: Ülkeyi resmen muz cumhuriyetine cevirdiniz 12 1 Yanıtla
  • sadullah nas: milletle alay etmeyin valiler kaymakamlar hatta en düşük devlet memuru kendini hizmetçi değil efendi görüyor. o yüzden işçi memur ayırımı kalkmadıkça ülkede huzur olmaz 7 1 Yanıtla
  • YoH null: hayata herşey göründüğü gibi değildir sözü her zaman doğrudur 5 0 Yanıtla
  • Özer ALKAN: Antalya valiliğinde akrabalarını işe alanlar şimdi de inceleme mi başlatmışlar? İşe alanlar kendilerini mi inceleyecekler? Lütfen yanlış anlamış olalım! 0 0 Yanıtla
  • Sabri Çepni: herkes kendi çalıştığı yerde krallık kurmuş işler akrabadan akrabaya geçiyor. eskiden imparatorluk babadan oğula geçerdi şimdi akrabadan akrabaya geçiyor. sizin liyakatınıza..... 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı - Son Dakika
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