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ABD'deki aşı karşıtı dava tartışma yarattı: Doğal bağışıklık mı aşı bağışıklığı mı? - Son Dakika

ABD'deki aşı karşıtı dava tartışma yarattı: Doğal bağışıklık mı aşı bağışıklığı mı?

12.10.2021 16:13
ABD'deki aşı karşıtı dava tartışma yarattı: Doğal bağışıklık mı aşı bağışıklığı mı?

ABD'de bulunan California Üniversitesi öğretim üyesi Psikiyatrist Dr. Aaron Kheriaty, daha önce Kovid-19 geçirdiği için "Doğal bağışıklık" kazandığını iddia edip aşı olmayı reddederek çalıştığı kurumun "Zorunlu aşı" politikasını dava etti.

ABD'de bulunan California Üniversitesi öğretim üyesi Psikiyatrist Dr. Aaron Kheriaty, daha önce Kovid-19 geçirdiği için "Doğal bağışıklık" kazandığını iddia edip aşı olmayı reddederek çalıştığı kurumun "Zorunlu aşı" politikasını dava etti. Hakim, Dr. Kheriaty'in davasını reddederek aşı olmasına karar verdi. Ancak dava sürecinde iki tarafın iddialarını destekleyecek çeşitli bilimsel çalışmaların sunulmasıyla; Kovid-19 geçirenlerin doğal bağışıklık yoluyla elde ettikleri koruma mı yoksa Kovid-19 aşısı olanların elde ettiği korumanın mı daha iyi olduğu tartışması, ABD kamuoyunda sorgulanmaya başladı. Bilimsel çalışmalar hastalığı geçirenlerin Kovid-19 aşısı kadar Delta varyantına karşı koruma sağladığını ortaya koydu ancak dünyada virüsün en kötü etkilediği ve iki defa vurduğu Brezilya'nın Manaus kenti örneği, Kovid-19 geçirenlerin Gamma varyantına karşı koruyucu antikor sağlayamadığını ortaya koydu.

İSRAİLLLİ BİLİM İNSANLARI: KOVİD-19 GEÇİRENLERDE DOĞAL BAĞIŞIKLIK VAR

Dr. Aaron Kheriaty, hastalığı geçirenlerin doğal bağışıklık kazandığını iddia ederek İsrail'den Maccabi Sağlık Hizmetleri, Tel Aviv Üniversitesi ve Samson Assuta Ashdod Üniversite Hastanesi'nden bilim insanlarının yaptığı gözleme dayalı karşılaştırmalı bilimsel çalışmadan argümanlar kullandı. İsrailli bilim insanları 25 Ağustos'ta yayınladıkları çalışmada "Bu çalışma, doğal bağışıklığın, BNT162b2 (Pfizer Biontech Kovid-19 aşısı) iki doz aşı kaynaklı bağışıklığa kıyasla, SARS-CoV-2'nin Delta varyantının neden olduğu enfeksiyona, belirti göstererek hastalanmaya ve hastaneye yatışa karşı 'daha uzun süreli ve daha güçlü koruma' sağladığını göstermiştir. Hem daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş hem de tek doz aşı verilen bireyler, Delta varyantına karşı ek koruma elde etti" ifadelerine yer verdi.

ABD'Lİ BİLİM İNSANLARI: KOVİD GEÇİRENLERDEKİ KORUYUCU ETKİ AŞIYA BENZERDİR

ABD'deki Güney California Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Dr. Jeffrey Klausner ve iki bilim insanı, geçen hafta yayınladıkları "Önceki SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Tekrarlayan Enfeksiyon Üzerindeki Koruyucu Etkisinin Sistematik Bir İncelemesi" adlı bilimsel çalışmada; Kovid geçirenlerin tekrar hastalanma olasılığını değerlendirdi. ABD'li bilim insanları 'daha önce yapılan çalışmalardan elde ettikleri analiz' çalışmasıyla "Yeniden enfeksiyona karşı ağırlıklı ortalama risk azalması yüzde 7,7 standart sapma ile yüzde 90.4 olmuştur. SARS-CoV-2 yeniden enfeksiyonuna karşı koruma 10 aya kadar gözlemlendi. Önceki SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 'yeniden enfeksiyon' üzerindeki koruyucu etkisi yüksektir ve aşılamanın koruyucu etkisine benzerdir" sonucuna ulaştı.

BREZİLYA'NIN MANAUS KENTİ: İLK DALGADAKİ ANTİKORLAR MUTASYONA KARŞI KORUYUCULUK SAĞLAMADI

Kovid-19'dan en kötü ve iki defa etkilenen Brezilya'nın Manaus kentinde, kan bağışçılarından elde edilen bilimsel çalışma sonuçları kente Gamma varyantı geldiğinde halkın dörtte üçünün daha önce Kovid-19 geçirdiğini ortaya koydu. İlk dalgada sağlık sisteminin çöktüğü ve mezarlıkların dolup taştığı Manaus kenti, Mart 2020'de Kovid-19'un ilk dalgasındaki bulaş yüksekliği sebebiyle sürü bağışıklığına ulaşacak ilk kent olarak görülürken Ağustos 2020'de ikinci dalga kente ulaştı ve Ocak 2021 itibariyle kent mezarlıklarında mezarlar kepçeyle açılmaya başlandı.

Oxford ve Sao Paulo'dan bilim insanları 1000 kişiden elde ettikleri kan tahlillerinden yola çıkarak ilk dalgada kentin yüzde 76'sının Kovid-19 geçirdiğini ve sürü bağışıklığına ulaşacağını tespit eden bilimsel çalışmayı yayınladı. Ancak Ağustos ayından başlayarak devam eden ve sürekli yükselen vaka sayıları ikinci dalganın mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsü olduğunu ortaya koydu. Manaus kenti sakinlerinin yüzde 76'sının ilk dalgada elde ettikleri antikorlar, ikinci dalgada gelen Gamma varyantına karşı koruyucu olmadığı kanıtladı.


California Üniversitesi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Öğretim Üyesi, AaRon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'deki aşı karşıtı dava tartışma yarattı: Doğal bağışıklık mı aşı bağışıklığı mı? - Son Dakika Dünya


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