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ABD polisi, Zodyak Katili'ni bulduğunu öne süren dedektifleri dikkate almayacak - Son Dakika
BBC

ABD polisi, Zodyak Katili'ni bulduğunu öne süren dedektifleri dikkate almayacak

08.10.2021 18:24
ABD polisi, Zodyak Katili'ni bulduğunu öne süren dedektifleri dikkate almayacak

40'ı aşkın gönüllü uzmandan oluşan bir özel dedektif grubunun ABD'nin yakalanamayan en ünlü seri katillerinden Zodyak Katili'ne dair iddiaları polis tarafından 'ikincil kanıt' olarak nitelendi.

California'da yetkililer, özel dedektifler tarafından 1960'lı yılların bir türlü bulunamayan Zodyak Katili olarak açıklanan ismin değerlendirmeye alınmadığını açıkladı.

Kamuoyunda Zodyak Katili olarak anılan seri katil, 1960'lı yılların ikinci yarısında San Francisco'da en az beş kişiyi öldürmüş ve dehşet rüzgarları estirmişti.

Çarşamba günü bir grup özel dedektifin çözülemeyen eski cinayetleri incelemek üzere oluşturduğu Case Breakers adlı grup, 2018'de ölen bir kişinin Zodyak Katili olduğunu açıkladılar.

Fakat Federal Soruşturma Bürosu FBI ve yerel polis yetkilileri bu iddialara karşı çıkan açıklamalar yaptı.

Polis ve medyaya onlarca yıldır bu gizemli cinayetleri kimin işlemiş olabileceğiyle ilgili yüzlerce ihbar geliyor.

Fakat Case Breakers grubu herhangi bir kaynak değil. Grup geçmişte polis, asker, hukukçu ve akademisyen olarak çalışmış 40'ın üzerinde gönüllü dedektiften oluşuyor.

Yeni iddialar neydi?

Grup, yeni fiziksel ve adli balistik kanıtların tümünün, Gary Francis Poste adındaki kişiyi cinayetlere bağladığını söylüyor.

İnternet sitelerinde kamuoyunda iyi bilinen birçok davayla ilgili yeni ipuçları ilan eden grup, Poste'nin ayrıca Zodyak cinayetleriyle daha önce hiç ilişkilendirilmemiş bir başka cinayeti işlediğini, yüzlerce kilometre uzakta bir genç kadını da öldürdüğü konusunda güçlü deliller olduğunu söylüyor.

Poste'nin cinayetleri işlediği konusunda gösterilen kanıtlar arasında katilin 1969 yılında polis ressamı tarafından oluşturulan temsili resmine çok benzemesi ve özellikle de alnındaki yara izlerinin bile belli olması gösteriliyor.

Case Breakers grubu ayrıca Zodyak Katili'nin yolladığı mektuplar içerisine Poste'un adının şifreli olarak yerleştirildiğini de söylüyorlar.

Çarşamba günü yaptıkları basın toplantısında resmi bir görevi olmayan bu gönüllü grup, on yıl süren resmi soruşturma döneminde, iddialarını temellendirmek üzere "tanıklar kaydettiğini, yeminli beyanlar topladığını ve Poste'nin eski karanlık odasından edinilen onlarca yıllık fotoğrafı" sunduğunu da bildirdi.

Polis: Bunlar ikincil deliller

Fakat polis yetkilileri bu iddialara itibar etmedi.

San Francisco ve Riverside Emniyet Müdürlükleri grubun ortaya attığı iddiaların "dolaylı-ikincil kanıtlara" dayandığını söylüyor.

Zodyak cinayetleri konusundaki son büyük resmi ilerleme geçen yıl kaydedilmiş; FBI, seri katilin aktif olduğu dönemde gazetelere yollanan çok sayıda alaycı mektuptan birisinin içindeki şifrenin

San Francisco Chronicle gazetesine yollanan şifreli mesaj katilin kimliği ile ilgili yeni bir ipucu sunmamıştı ama içinde "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğleniyorsunuzdur" dediği anlaşılmıştı.

Şifrenin çözülmesinde rol oynayan Virginialı internet tasarımcısı David Oranchak, Çarşamba günü aynı gazeteye, katilin mektuplarının içine şifreli olarak kendi ismini yerleştirdiğine pek ihtimal vermediğini söyledi.

Zodyak Katili polise ve gazetelere yolladığı alaycı mektuplarıyla iyice ün kazanmış, bunlardan birinde 37 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti. Soruşturmayı yürüten polisler ise 5'i cinayet toplam 7 saldırı üzerinde çalışıyordu.

Zodyak cinayetleri iki filme ilham verdi. Bunlardan biri 1971 yılında çekilen ve Clint Eastwood'un sert bir San Francisco polisini oynadığı Dirty Harry, diğeri ise Robert Downey Jr. ve Jake Gylenhaal'ın başrollerinde oynadığı 2007 yapımı Zodiac idi.

ABD polisi, Zodyak Katili'ni bulduğunu öne süren dedektifleri dikkate almayacak

Federal Soruşturma Bürosu, Papa Francesco, California, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD polisi, Zodyak Katili'ni bulduğunu öne süren dedektifleri dikkate almayacak - Son Dakika Dünya

BBC

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