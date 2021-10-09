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Adele, yeni albümünde oğluna boşanma sürecini anlatıyor: "Neden hayatını altüst ettiğimi açıklamak istedim" - Son Dakika
BBC

Adele, yeni albümünde oğluna boşanma sürecini anlatıyor: "Neden hayatını altüst ettiğimi açıklamak istedim"

09.10.2021 12:02
Adele, yeni albümünde oğluna boşanma sürecini anlatıyor:

Adele, altı yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümündeki şarkıların, 9 yaşındaki oğlunun, babası ile neden boşandıklarını anlamasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Adele, altı yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümündeki şarkıların, 9 yaşındaki oğlunun, babası ile neden boşandıklarını anlamasına yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

Vogue dergisine konuşan şarkıcı, "Bu albümle ona, yirmili ya da otuzlu yaşlarına geldiğinde, kim olduğumu ve neden kendi mutluluğum uğruna onun tüm hayatını gönüllü olarak ters yüz ettiğimi açıklamak istedim" dedi.

Ünlü yıldız, "Bu durum onu gerçekten bazen çok mutsuz etti. Ve bu benim için iyileşip iyileşemeyeceğini bilmediğim derin bir yara" diye konuştu.

33 yaşındaki müzisyen, merakla beklenen dördüncü albümü için gün sayarken, Vogue dergisinin İngiliz ve Amerikan baskılarına beş yıl sonra ilk kez ayrı ayrı röportaj verdi.

Albümün ismi '30' olarak belirlendi; bu, Adele'in uzun süreli ilişkisi Simon Konecki ile evlendiği ve sonra da boşandığı yaş.

Şarkıcı, albüme konu olan boşanma için, "bir el bombasını" evliliğine attığını söyleyerek "Bütün hayatım mahvoldu" dedi.

Albümün ilk single'ı 'Easy On Me' 15 Ekim Cuma günü, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Adele, " Go easy on me..." şarkısı için, "Albüm için yazdığım ilk şarkıydı ve sonra da altı ay boyunca başka bir şey yazmadım çünkü kendi kendime, 'Tamam, söylenecek her şeyi söyledim' dedim" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki ünlü pop yıldızı, albümün geri kalanı üzerinde çalışırken müziğin, ayrıldığı eşinden oğlu Angelo'ya olanları açıklama yoluna dönüştüğünü söyledi.

Adele, Vogue'un "açık bir ilişki eleştirisi" olarak tanımladığı bir şarkısının "gerçek olaylara" ilişkin olduğunu söyledi.

Adele, söz konusu şarkı ile oğlu Angelo'ya "İleriki ilişkilerinde, ister erkek olsun ister kadın, eşine nasıl davranması gerektiğini göstermek istedim" dedi.

Şarkıcı Vogue'a yaşadığı boşanma sonrası yeni ilişki konusunda ise "olmazsa olmazlar listesinin çok uzadığını" anlattı.

'Kilo vermem ile en acımasız yorumlar kadınlardan geldi'

Evlendikten kısa bir süre sonra yaşanan boşanma için ise Adele, şunları söyledi:

"Sadece artık benim için doğru değildi. Sonum tanıdığım birçok insan gibi olsun istemedim.

"Öyle perişan bir durumda da değildim ama kendimi ön plana almasaydım acınası bir duruma girebilirdim. Ama evet, o anlamda kötü bir şey olmadı."

Simon Konecki şu anda eski eşinin hemen karşı sokağında yaşıyor ve oğulları Angelo'nun velayetini paylaşıyor.

Adele röportajda, kilo vermesi sonrası Instagram'a koyduğu fotoğrafın çok konuşulması hakkında da açıklamalarda bulundu:

"Sadece şu anda değil, tüm kariyerim boyunca bedenim nesneleştirildi. Ama birçok kadının neden şoke olduğunu, hatta incindiğini anlıyorum. Fiziksel olarak birçok kadını temsil ediyordum. Ama ben bu halimle de aynı kadınım."

Adele, verdiği kilolar konusunda yapılan yorumlar arasında en acımasız olanların "diğer kadınlar" tarafından yapılmasının kendisini çok incittiğini söyledi.

Adele, yeni albümünde oğluna boşanma sürecini anlatıyor: Neden hayatını altüst ettiğimi açıklamak istedim

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Son Dakika Dünya Adele, yeni albümünde oğluna boşanma sürecini anlatıyor: 'Neden hayatını altüst ettiğimi açıklamak istedim' - Son Dakika Dünya

BBC

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