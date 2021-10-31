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Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama - Son Dakika

Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama

31.10.2021 13:54
Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi tamamlandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı."


Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama - Son Dakika
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