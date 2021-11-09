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Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü - Son Dakika

Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

09.11.2021 13:40

Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich isimli gencin anlattıkları ürküttü. Kipriyanovich, önceki yaşamında Mars'ta doğduğunu ve gezegende karşı karşıya gelen iki grup arasındaki nükleer savaştan sağ çıktığını iddia etti. Ailesi de çocuğun anlatımlarına ek olarak "Ona hiçbir şey öğretmememize rağmen 1 yaşından beri Mars'la ilgili konuşuyor" açıklamalarında bulundu. İşte Kipriyanovich'in dilden dile dolaşan hikayesi.

Volgograd kentinde yaşayan Boriska Kipriyanovich isimli gencin anlattıkları yeniden gündem oldu. Bebekliğinden bu yana süper zeka olarak adlandırılan genç, daha önce Mars'ta yaşadığını ve ikinci doğumunda Mars'ta değil Dünya'da doğduğunu iddia etti.

ÇOK ERKEN KONUŞMAYA BAŞLADI

Ailesi, Kipriyanovich'in küçük yaşlardan beri yüksek zekalı olduğunu bildiklerini ve çocuklarının çok erken konuşmaya başladığını anlattı. 1 yaşından bu yana Mars'la ilgili hikayeler anlattığı belirtilen çocuk, daha önce Mars'ta yaşadığını söyledi.

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! 'Mars'ta doğdum' diyerek anlattıkları ürküttü

"İKİ GRUP ARASINDA SAVAŞ ÇIKTI"

Boriska Kipriyanovich, Mars'ta yaşadıklarını çok iyi hatırladığını ve Kızıl Gezegen'de iki grup arasındaki nükleer savaşın büyük yıkım yarattığını anlattı. Kipriyanovich, savaş sırasında çok kişinin vurulduğunu ancak hala hayatta kalanlar olduğunu öne sürdü.

"EV VE SİLAH YAPMAYI ÖĞRENDİLER"

Kipriyanovich, Kızıl Gezegen'le ilgili daha da korkunç bilgiler verdi. Buna göre Mars'ta yaşayanların ev ve silah yapmayı öğrendiğini ancak onların kendisini şimdilik göstermeye niyetli olmadığını dile getirdi.

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! 'Mars'ta doğdum' diyerek anlattıkları ürküttü

"KARBONDİOKSİT SOLUYORLAR"

Kipriyanovich, "Mars'takiler karbondioksit soluyarak hayatta kalıyorlar. Dünya'ya geldiklerinde ise hayatta kalabilmeleri için yanlarında bir miktar karbondioksit getirmeleri gerekecek" dedi.

"GİZA PİRAMİTLERİNDE SIR VAR"

Rus genç, insan yaşamıyla ilgili olarak ise, "Büyük Giza Piramidi'nde ortaya çıkarılması gereken bir sır var. Bu sır ortaya çıktığında insanların da hayatı değişecek. Piramidin kulağının arkasında bir açılma mekanizması var ancak tam hatırlamıyorum" diye konuştu.

Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! 'Mars'ta doğdum' diyerek anlattıkları ürküttü
Dünya bunu konuşuyor Mars'ta doğdum diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

Volgograd, Nükleer, Savaş, Mars, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya bunu konuşuyor 'Mars'ta doğdum' diyen çocuğun anlattıkları ürküttü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • FATİH KARABUDAK: İnsan dışı varlıklar vardır. Yeri göğü ve ikisi arasında olan her şeyi yaratan belli. Önceki hayatı (reenkarnasyon) diye bir şey olamaz. Karbondioksit ile yaşam ancak bitkilere verilmiştir. İslami açıdan hiç bir ürkütücülüğü yoktur. Beyni bizim göremediklerimizi gördüğü için onları gerçek olarak algılayabilir. Çok fazla büyütmeyin. İnsanlardan daha akıllı makine yoktur. Onu tasarlayan insandır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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