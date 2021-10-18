Colin Powell: 84 yaşında ölen ABD'nin Afrika kökenli ilk dışişleri bakanı

ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell, 84 yaşında öldü. Ailesi, Powell'ın Covid-19'a yakalandıktan sonra kötüleşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Colin Luther Powell, 1937 yılında Jamaicalı göçmen bir çiftin oğlu olarak New York Harlem'de doğdu.

Vietnam'da da savaşan ve dört yıldızlı bir general olan Powell 1990'lı yıllarda Irak'a, Kuveyt'i işgali sonrasında yöneltilen Birinci Körfez Savaşı'nda önemli bir rol oynamış ve ABD Genelkurmay Başkanlığına kadar yükselmişti.

Ordudan emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Parti'den siyasete atılan Powell, George W Bush yönetiminde dışişleri bakanlığına getirilmişti.

ABD'nin 65. Dışişleri Bakanı olan Colin Powell, aynı zamanda bu göreve getirilen ilk Afrika kökenli Amerikalı da olmuş, kendisini daha sonra Condoleeza Rice izlemişti.

Daha sonra ABD'de birkaç yönetime askeri danışmanlık da yapan Powell, kendisinin dahi kuşkuları bulunmasına rağmen, 2003 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma ile Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yönünde kamuoyunu ikna etmekte önemli rol oynamıştı.