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Facebook'un adı 'Meta' olarak değişiyor - Son Dakika
BBC

Facebook'un adı 'Meta' olarak değişiyor

28.10.2021 22:51
Facebook'un adı 'Meta' olarak değişiyor

Sosyal medya devi Facebook, şirketin yaptığı işleri daha kapsayıcı şekilde ifade ettiğine inandığı için artık kurumsal adının 'Meta' olacağını duyurdu.

Facebook, büyük bir marka yenilenmesine giderek kurumsal adının 'Meta' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, çalıştığı alanlar sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar genişlerken Meta isminin şirketin yaptığı işlere dair daha kapsayıcı bir anlamı olduğu belirtildi.

Bu değişim, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi platformlara yansımayacak. Tüm bu uygulamaların sahibi olan şirketin adı değişiyor.

Bu adım, son dönemde Facebook'la ilgili çıkan birçok eleştirel haber ve eski bir çalışanın sızdırdığı bilgilerle şirket adının olumsuz şekilde anılmaya başlamasının ardından atıldı.

Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen, şirketle ilgili birçok bilgiyi ifşa ederek yöneticileri "kârı güvenliğin önüne almakla" suçlamıştı.

2015'te de Google, kurumsal yeniden yapılanmaya giderek uygulamanın sahibi şirketin adını Alphabet olarak değiştirmişti. Ancak bu isim pek rağbet görmedi.

'Kim olduğumuzu daha iyi yansıtıyor'

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, "metaverse" isimli, insanların sanal gerçeklik kulaklık ve mikrofonları kullanarak buluşup oyun oynayabileceği, çalışabileceği ve iletişim kurabileceği sanal bir ortam yaratma planlarını açıklarken şirketin yeni ismini de açıkladı:

"Var olan marka adı bırakın gelecekte yapacaklarımızı, muhtemelen şu an yaptığımız birçok şeyi bile açıklamaya yetmiyor. Bu sebeple değişmesi gerekiyor.

"Zaman içinde metaverse şirketi olarak görüleceğimizi ve hem işlerimizi hem kimliğimizi gelecekte inşa edeceğimiz şeyin temeli olarak kullanabileceğimizi umuyorum.

"Şu anki işlerimiz iki farklı bölüme ayrılıyor; biri uygulamalardan oluşan grubumuz, diğeri de gelecekteki platformlar üzerine çalışmalarımızdan oluşuyor. Bunun bir parçası olarak, artık şirket olarak yaptığımız her şeyi kapsamlı bir şekilde ifade edebilecek yeni bir marka adı edinmemizin zamanı geldi."

Şirket, isim değişikliğiyle birlikte Caifornia eyaletindeki Menlo Park'ta bulunan genel merkezde, yeni logosunu da açıkladı. Mavi renkli sonsuzluk işaretinin yer aldığı Meta'nın logosu, Facebook'un baş parmağın "beğeni" işareti gibi gösterildiği logonun yerini alacak.

Zuckerberg, zaman içinde kullanıcıların, şirketin diğer hizmetlerinden yararlanmak için Facebook'u kullanmak zorunda kalmayacaklarını da açıkladı.

Meta kelimesi, Yunanca "ileri" anlamına gelen kelimeden geliyor.

Bazıları için metaverse bir sanal gerçeklik türü olsa da, birçok insan bunun internetin geleceği olduğuna inanıyor.

Bilgisayar yerine insanlar artık bir kulaklıkla sanal dünyaya bağlanıp birçok farklı dijital ortama girebilecek.

Sanal dünyanın iş, oyun ve sanatsal aktiviteler gibi birçok pratik alanda kullanılabileceği; hatta arkadaşlar ve aileyle sosyalleşmek için bile işe yarayabileceği düşünülüyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, borsada hisselerin yeni isimle 1 Aralık'tan itibaren satışının başlamasının planlandığı duyuruldu.

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Son Dakika Dünya Facebook'un adı 'Meta' olarak değişiyor - Son Dakika Dünya

BBC

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