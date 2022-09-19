İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü - Son Dakika
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İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü

19.09.2022 15:06

8 Eylül'de yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni Dünyada ilgiyle takip ediliyor. 11.00'da başlayan cenaze töreni için geniş güvenlik önlemleri alınırken 2. Elizabeth'in naaşının içinde bulunduğu tabut törenin yapılacağı alana getirildi. Kraliyet ailesi üyeleri Westminster Manastırı'na doğru yapılan geçit töreninde Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüdü. Geçitte Prens Harry ile 2. Elizabeth'in iki oğlu Prens Andrew ve Prens Edward üniformasız eşlik etti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Londra'da cenaze töreninin yapıldığı güzergâh üzerinde yüz binlerce kişi toplandı. Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katıldı.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI EŞLİK ETTİ

Kraliçe'nin tabutu, Westminster Salonu'ndan cenaze töreninin yapılacağı Westminster Kilisesi'ne götürüldü. Tabuta, Kraliçe'nin çocukları eşlik etti. Onların ardında da Prens William ve Harry de dahil olmak üzere torunları sıralandı.

Tüm dünyanın kilitlendiği cenazede dikkat çeken detay! Kraliyet'in 3 üyesi tabutun ardından böyle yürüdü

3 ÜYE ASKERİ ÜNİFORMA GİYMEDİ

Geleneksel olarak krallar ve kraliçeler için özel olarak hazırlanan bu törenlerde çok katı protokol kuralları ve askeri geçit töreni uygulanıyor. Kraliyet'te görevli kişiler üniforma ile geçide katılırken, görevlerini bırakıp Amerika'ya yerleşen Prens Harry, skandallarla anılan Prens Andrew ve Prens Edward askeri üniforma giymedi.

Tüm dünyanın kilitlendiği cenazede dikkat çeken detay! Kraliyet'in 3 üyesi tabutun ardından böyle yürüdü
Tüm dünyanın kilitlendiği cenazede dikkat çeken detay! Kraliyet'in 3 üyesi tabutun ardından böyle yürüdü
Tüm dünyanın kilitlendiği cenazede dikkat çeken detay! Kraliyet'in 3 üyesi tabutun ardından böyle yürüdü
Tüm dünyanın kilitlendiği cenazede dikkat çeken detay! Kraliyet'in 3 üyesi tabutun ardından böyle yürüdü
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Son Dakika Dünya İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü - Son Dakika
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