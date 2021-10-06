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İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim' - Son Dakika
BBC

İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'

06.10.2021 05:59
İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim', System.String[]

İngiltere’de pandemi nedeniyle diş hekimi randevularında büyük bir yığılma yaşanıyor.

İngiltere'de pandemi nedeniyle diş hekimi randevularında büyük bir yığılma yaşanıyor. Diş hekimleri ise para kazanmak için Ulusal Sağlık Sistemi'nden gelen randevular yerine özel randevulara öncelik vermek zorunda kaldıklarını söylüyor. Peki İngiltere'deki bu kriz ne boyutta?

'Denemediğim yer kalmadı'

İngiltere'nin doğusundaki 40 bin nüfuslu Bury St Edmunds kasabasında yaşayan Danielle Watts, dişleriyle kendi başına ilgilenmek zorunda kaldığını ve 11 dişini çektiğini söylüyor:

"Yardım alabileceğim hiçbir yer yoktu. Kayıtlı olduğum dişçi altı yıl önce kapandı ve çocuklarımla birlikte kayıt yaptırabileceğimiz başka bir yer bulamadık.

"Kaydımı başka bir yere nakletmediler. Başlangıçta çok bir şikayetim yoktu ama son 2,5 yılda diş etlerim çekildi ve kemik kaybı nedeniyle dişlerim sallanmaya başladı.

"Birkaç kere ambulansı aradım, durumun acil olmadığını, yüzümün şişmediğini, bu yüzden ağrı kesicilerle idare etmem gerektiğini söylediler.

"Başvurabileceğim hiçbir yer kalmamıştı. Kaydolmaya çalıştığım dişçiler, Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden randevu almadıklarını, para ödersem hizmet alabileceğimi söylediler. Ama o kadar parayı nereden bulabileceğimi bilmiyorum.

"Başvurmadığım diş kliniği kalmadı."

Bunun sonucunda ise çareyi kendi diş hekimi olmakta bulmuş:

"Çekilecek noktaya geldikten sonra dişlerimi çekmek beni rahatlatıyor.

"Dişlerim hiçbir destek almadan ağzımda sallanır hale gelince onları basit bir hamleyle bile çekebiliyorum.

"Bir şeyler yemek acı veriyor. Sandviç yiyemiyorum örneğin. Yemeğimi parçalara ayırmam gerekiyor.

"Geldiğim nokta nedeniyle gülümsemeyi bıraktım, özgüvenimi yitirdim ve her gün ağrı kesici almak zorunda kalıyorum.

"Nasıl konuştuğum konusunda da paranoyaklaşıyorum çünkü kelimelerin ağzımdan düzgün bir şekilde çıkmadığını biliyorum."

'Rutin kontrol randevularını kabul edemiyoruz'

Watts'ın bahsettiği, diş hekimlerinin Ulusal Sağlık Sistemi'ne çalışmayı bırakması, diş hekimi Dr. Meetal Patel'i de endişelendiriyor.

Norfolk bölgesinde bir kliniği olan Patel "Bu şekilde çalışmak çok ama çok zor" diyor ve ekliyor:

"Her geçen gün daha fazla diş hekimi özel çalışmaya başlıyor. Yanınızda çalışanların maaşlarını yatırabilmek ve ekipman maliyetlerini karşılayabilmek için başka bir şansınız yok.

"Daha fazla özel iş yapmaktan başka çaremiz yok.

"Şu anda bir kliniğin sadece Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden gelen hastaları kabul ederek ayakta kalmasının bir yolunu göremiyorum.

"Çoğu klinik ya kısmen ya da tamamen özel hasta kabul etmeye yöneliyor."

Patel, pandemi nedeniyle biriken acil vakalarla ilgilenmek zorunda oldukları için rutin kontrol randevuları alamadıklarını anlatıyor:

"Hastalar bu duruma öfkeli. Biz de onlara acil bir durum olduğunda bizimle iletişime geçmelerini söylüyoruz.

"Randevu ayarlamaya ihtiyaç varsa ayarlıyoruz.

"Virüs nedeniyle eskisi kadar hasta kabul edemememiz de sorun oluşturuyor. Hastalarla elimizden gelen en iyi şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz.

"Covid'den önce de sorun fazlasıyla büyüktü fakat pandemi durumu iyice kötüleştirdi. Üstelik durum kötüleşmeye devam ediyor.

"Tüm randevularım acil randevular. Sanırım tüm sektörde yeni normal bu olacak."

'İnsanlar öfkeli'

Aynı klinikte hemşire ve resepsiyon görevlisi olarak çalışan Tracey Bambridge, "5 bin hastamız var ve iki yıldır dişlerini kontrol ettirmediklerini söyleyerek kliniğimize geliyorlar" diyor ve ekliyor:

"Ama kontrol randevuları alamıyoruz çünkü dişi kırılan kişiler gibi acil vakalara yetişmeye çalışıyoruz.

"Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden randevu alacak vaktimiz yok. Ne ara onlarla ilgilenebiliriz ki?

"İnsanlar çok öfkeli, neden Ulusal Sağlık Sistemi'nden hasta kabul etmediğimizi sorguluyorlar. Kabul etmeyi biz de istiyoruz fakat görebileceğimiz hasta sayısı kısıtlı.

"Böyle devam ettikçe dişlerini kontrol ettirememiş hasta sayısı da artacak."

'Diş ağrısına dayanmak mümkün değil'

Cambridgeshire'dan diş hekimi Dr. Dipali Chokshi de "Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden bize gelmek isteyenler, pandemi öncesinde yaklaşık bir yıl sıra bekliyordu. Şu an bizim klinikte bu 2-3 yıla çıktı, 4 yıl sonraya randevu veren yerler biliyorum" diyor ve ekliyor:

"Bu, rutin kontrollerdeki durum. Acil vakalarda ise 2-3 ay beklemek gerekiyor. Diş ağrısı çekiyorsanız, dayanmanız mümkün değil."

BBC, sağlık sistemindeki bu durumla ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görüşlerini sordu, fakat haber yayınlanana kadar bir yanıt alamadı.

Ulusal Sağlık Sistemi daha önce BBC'ye yaptığı bir açıklamada "Acil diş randevuları, almak isteyen herkese açıktır" demişti.

İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'
İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'
İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'
İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'
İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'
İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'
İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim'

Diş Hekimi, England, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim' - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere'de diş hekimi randevusu yetersizliği: '11 dişimi kendi ellerimle çektim' - Son Dakika
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