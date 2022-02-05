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Dünya Meteoroloji Örgütü, hava sıcaklığında yaşanan '2' fenomenini duyurdu - Son Dakika

Dünya Meteoroloji Örgütü, hava sıcaklığında yaşanan '2' fenomenini duyurdu

05.02.2022 15:14
Dünya Meteoroloji Örgütü, hava sıcaklığında yaşanan '2' fenomenini duyurdu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) açıklama yaparak 2 ayrı yarım küredeki iki ülke olan Yeni Zelanda ve İspanya'da, 2.02.2022 Çarşamba günü öğleden sonra saat 2.22'de, 22.2 derecelik sıcaklık ölçüldüğünü belirtti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) açıklama yaparak 2 ayrı yarım küredeki iki ülke olan Yeni Zelanda ve İspanya'da, 2.02.2022 Çarşamba günü öğleden sonra saat 2.22'de, 22.2 derecelik sıcaklık ölçüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletlere bağlı WMO, Avustralya Meteoroloji Servisi'ne dayandırdığı açıklamasında, "Dünyanın karşıt taraflarındaki iki hava istasyonu (Yeni Zelanda ve İspanya) 2/2/2022'de 2: 22'de 22.2ºC'lik bir sıcaklık ölçtü" denildi.Avustralya Meteoroloji Servisi ise "Dün dünyanın karşıt taraflarındaki iki meteoroloji istasyonu 2/2/2022'de 2: 22'de 22.2ºC'lik bir sıcaklık ölçtüğünde olağanüstü derecede anlamsız bir fenomen meydana geldi" ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki küçük Turangi kasabasındaki bir meteoroloji istasyonu, 2 Şubat öğleden sonra saat 2: 22'de 22.2ºC'lik bir sıcaklık ölçtü. Diğer yandan İspanya'daki Fontanars dels Alforins'teki bir hava istasyonu yine aynı gün öğleden sonra saat 2: 22'de 22.2ºC'ye ulaştı.


Dünya Meteoroloji Örgütü, hava sıcaklığında yaşanan '2' fenomenini duyurdu
Dünya Meteoroloji Örgütü, hava sıcaklığında yaşanan '2' fenomenini duyurdu
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Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Meteoroloji, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya Meteoroloji Örgütü, hava sıcaklığında yaşanan '2' fenomenini duyurdu - Son Dakika Dünya


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