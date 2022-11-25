ABD'den çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin çoğunun aşılı kişiler olduğunu açıklandı

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ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin açıkladığı koronavirüs rakamları dünyayı şaşkına uğrattı. Koronavirüs aşısı olanların korona kaynaklı ölümlerdeki oranı yüzde 58 olarak kayıtlara geçerken, aşısız kişiler ise yüzde 42 olarak belirtildi.

"HASTALIK SÜREKLİ MUTASYONA UĞRAYIP DEĞİŞİYOR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık danışmanı Anthony Fauci, " Aşı, zaman içinde etkisini yitiriyor. Koronavirüs, aşı ile önüne geçilebilecek bir hastalık değil. Sürekli ve düzenli aşı yapılması gerekiyor çünkü hastalık sürekli mutasyona uğrayıp değişiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMLERDE EN BÜYÜK ORAN AŞILI KİŞİLERDE"

Washington Post'un sağlık uzmanları, "Nüfusun çoğunluğu aşı olduğu için artık ölümlerde de en büyük oran aşılı kişilerde" dedi. Ancak koronavirüs aşıları piyasaya sürüldüğünde, hastalığın yayılımını, ağır semptomlarını ve ölümleri azaltacağı ifade edilmişti.

2022 YILINDA ORAN YÜZDE 58'E KADAR ÇIKTI

Öte yandan Insider Paper gazetesi ise, aşılı kişilerin korona virüs ölümlerindeki oranını yayınladı:

2021: Yüzde 23

2022 Ocak ayı: Yüzde 42

2022 Ağustos: Yüzde 58

PFIZER YETKİLİSİNİN AŞI İTİRAFI SES GETİRMİŞTİ

Daha önce Avrupa Birliği komisyonunda konuşan Pfizer yetkilisi, koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının, hastalığın yayılmasını engelleme konusunda test edilmediğini itiraf etmişti.