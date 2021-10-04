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Pandora Belgeleri: Hollanda Maliye Bakanı'nın 'vergi cenneti' Virgin Adaları'nda bir şirkete yatırım yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Pandora Belgeleri: Hollanda Maliye Bakanı'nın 'vergi cenneti' Virgin Adaları'nda bir şirkete yatırım yaptığı ortaya çıktı

04.10.2021 15:43
Pandora Belgeleri: Hollanda Maliye Bakanı'nın 'vergi cenneti' Virgin Adaları'nda bir şirkete yatırım yaptığı ortaya çıktı, System.String[]

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından ortaya çıkarılan Pandora Belgeleri'nde, Hollanda Maliye Bakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Wopke Hoekstra'nın Virgin Adaları'ndaki bir şirkete yıllarca yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından ortaya çıkarılan Pandora Belgeleri'nde, Hollanda Maliye Bakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Wopke Hoekstra'nın Virgin Adaları'ndaki şirkete yıllarca yatırım yaptığı ortaya çıktı. Geçici hükümet, Hoekstra'ya sahip çıktı. Muhalefet ise Hoekstra hakkında Meclis'te genel görüşme yapılmasını istiyor.

Sol muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol Parti (GL), Hollanda Temsilciler Meclisi'ni, Hoekstra hakkındaki iddiaları ivedilikle tartışmaya çağırdı.

Muhalefet partileri, Maliye Bakanı'nın Candace Management Limited adlı şirkete yatırım yapmasını, "son derece rahatsız edici" diye değerlendiriyor.

Hollanda'da finans ve etik uzmanları da, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bankaların vergi cennetleri politikasına karar vermesi gereken bir bakanın, buralarda yatırımda bulunmasının doğru olmadığını söylüyor.

'12 yıl önce şirketin nerede olduğunu bilmiyordum'

Yaklaşık 12 milyon sızdırılmış belgeden oluşan Pandora Belgeleri'ne göre Hoekstra, Maliye Bakanı olduğu 2017 yılına kadar, Afrika'da safariler düzenleyen eski bir tanıdığına ait ekoturizm şirketine yatırım yaptı.

Hoekstra, Twitter hesabında, İngiltere'ye bağlı "vergi cenneti" Virgin Adaları'ndaki yatırımın miktarını, 26 bin 500 euro olarak açıkladı.

Bu yatırım kendisi için hiçbir zaman kâr amacı taşımadığını savunan Hoekstra, bu zamana kadar hiçbir temettü ödenmediğini söyledi.

Yaklaşık 4 bin 800 euroluk kârı, kanser araştırmaları için bağışladığını belirten bakan, "12 yıl önce şirketin nerede olduğunu bilmiyordum. Tabii ki bunu daha sonra araştırmalıydım" dedi.

Pandora Belgeleri'ne göre Hoekstra, Virgin Adaları'ndaki hisselerini 2009 yılında satın aldı ve Ekim 2017'de maliye bakanı olarak göreve başlamadan bir hafta önce sattı.

Hoekstra, 2017'den itibaren vergi cennetleri aracılığıyla suistimalle mücadele görevini üstlendi.

Hollanda Maliye Bakanı, Trouw gazetesine, tartışmalı şirketler ile olan ilişkisini daima vergi makamlarına bildirdiğini söyledi.

Ancak Hollanda medyasına göre, 2011-2017 yılları arasında CDA'dan senatör olduğu dönemde bunu yapmadı.

Üstelik Hollanda Senatosu'nda "vergi kaçakçılığına karşı uluslararası mücadele komisyonu" üyesi olmasına rağmen, vergi cennetindeki yatırımını sürdürdü.

Hoekstra, hisselerini ifşa etmek zorunda olmadığını ve gerekli yükümlülüklere her zaman uyduğunu savunuyor.

Pandora Belgeleri: Hollanda Maliye Bakanı'nın 'vergi cenneti' Virgin Adaları'nda bir şirkete yatırım yaptığı ortaya çıktı
Pandora Belgeleri: Hollanda Maliye Bakanı'nın 'vergi cenneti' Virgin Adaları'nda bir şirkete yatırım yaptığı ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Pandora Belgeleri: Hollanda Maliye Bakanı'nın 'vergi cenneti' Virgin Adaları'nda bir şirkete yatırım yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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