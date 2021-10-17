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Squid Game: İngiltere'deki öğretmenlerden 'Çocuklar diziyi taklit ediyor' uyarısı - Son Dakika
BBC

Squid Game: İngiltere'deki öğretmenlerden 'Çocuklar diziyi taklit ediyor' uyarısı

17.10.2021 12:24
Squid Game: İngiltere'deki öğretmenlerden 'Çocuklar diziyi taklit ediyor' uyarısı

İngiltere'de öğretmenler en küçükleri yaşında olmak üzere çocukların Netflix dizisi Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.

İngiltere'de öğretmenler en küçükleri yaşında olmak üzere çocukların Netflix dizisi Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.

İngiltere genelindeki okullarda görevli öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunlarını oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor.

İngiltere'de bir başöğretmen, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti.

Lincoln'deki Sir Francis Fill ilkokulunda görevli Gareth Nichols, "okulda, aralarında 6 yaşındakilerin de bulunduğu bir grup öğrencinin diziyi konuştuklarını ve bazı sahneleri canlandırdıklarını" söyledi.

Nichols, okulun olayla ilgili hemen aileleri bilgilendirdiğini ifade etti ve "Öğretmenleri hemen aileleri elektronik cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Çocuklar cihazlar üzerinden ailelerinin haberi olmadan diziyi izliyor olabilir" dedi.

Doğu Yorkshire'deki Welton İlköğretm okulu da bazı öğrencilerin diziyi izlediklerinden haberdar olduklarını söyledi ve ailelere uyarı rehberi gönderdi.

Squid Games, Netflix'in 90 ülkede en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, şiddet, cinsellik ve intihar bağlantılı içeriğinden dolayı 15 yaş altına uygun olmadığı uyarısıyla yayınlanıyor. Ama bazı uzmanlar dizinin 15 yaşındakiler için de uygun olmadığı görüşünde.

Dizide yetişkinler geleneksel çocuk oyunları oynuyor ama kaybeden vurularak öldürülüyor.

Nichols, "Oyunlar geleneksel çocuk oyunları gibi gösterilse de şiddetle sonuçlanmalarından dolayı genç izleyiciler için uygun değil. 15 yaşındakilere de izletilmemesinden yanayım. Bütün ebeveynlere çocuklarının evde neler izlediğini yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Squid Game: İngiltere'deki öğretmenlerden 'Çocuklar diziyi taklit ediyor' uyarısı

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Son Dakika Dünya Squid Game: İngiltere'deki öğretmenlerden 'Çocuklar diziyi taklit ediyor' uyarısı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Squid Game: İngiltere'deki öğretmenlerden 'Çocuklar diziyi taklit ediyor' uyarısı - Son Dakika
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