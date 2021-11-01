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Sudan'da darbe: Eski lider Ömer el-Beşir'e yakın siyasetçilerden İbrahim Gandur yeniden tutuklandı - Son Dakika
BBC

Sudan'da darbe: Eski lider Ömer el-Beşir'e yakın siyasetçilerden İbrahim Gandur yeniden tutuklandı

01.11.2021 18:33
Sudan'da darbe: Eski lider Ömer el-Beşir'e yakın siyasetçilerden İbrahim Gandur yeniden tutuklandı

Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir'in müttefiklerinden eski Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, serbest bırakılmasının ardından yeniden tutuklandı.

Sudan'da 2019'da darbeyle devrilen eski lider Ömer el-Beşir'e yakın siyasetçilerden İbrahim Gandur, geçen haftaki darbe sonrası serbest bırakılmasının ardından yeniden tutuklandı.

Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, geçmişte iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin de lideri.

Gandur, son darbenin ardından tutuklanması sonrası, el-Beşir döneminde görev yapan iki eski güvenlik yetkilisiyle birlikte serbest bırakılmıştı.

Darbeyle görevden alınan Başbakan Abdullah Hamduk'a sadık Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El-Beşir yönetiminin eski yetkililerinin serbest bırakılması, darbenin siyasi motivasyonunu gösteriyor" denilmişti.

El-Beşir döneminde görev yapan generallerin hakimiyetindeki Sudan ordusu darbeyle yönetime el koymuş ve 2019'da göreve gelen Hamduk'u ev hapsine almıştı.

Hamduk, darbeye kadar, Sudan ordusuyla iktidarı paylaşan sivil yönetimin başındaydı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve darbecilerin lideri General Abdulfettah el-Burhan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, siyasi grupların sivilleri, güvenlik güçlerine karşı kışkırttığını savunmuştu.

Abdulfettah el-Burhan, ordunun, iç savaşı önlemek için yönetime el koyduğunu söylemişti.

Darbe uluslararası toplum tarafından kınanmış, BM Güvenlik Konseyi görevden alınan hükümetin yeniden işbaşı yapması çağrısında bulunmuştu.

Afrika Birliği de darbe sonrası Sudan'ın üyeliğini askıya almıştı.

Sudan'da darbe: Eski lider Ömer el-Beşir'e yakın siyasetçilerden İbrahim Gandur yeniden tutuklandı

Mevlüt Çavuşoğlu, Kongre, Darbe, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan'da darbe: Eski lider Ömer el-Beşir'e yakın siyasetçilerden İbrahim Gandur yeniden tutuklandı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Sudan'da darbe: Eski lider Ömer el-Beşir'e yakın siyasetçilerden İbrahim Gandur yeniden tutuklandı - Son Dakika
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