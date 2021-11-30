Dünya üzerindeki en genç cumhuriyet: Barbados! İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti!

Cumhuriyetin ilan edildiği tören, Barbados'un bağımsızlığının da 55. yıl dönümünde gerçekleşti. Ülkenin yönetim şeklini değiştirdiği törene, İngiltere veliaht Prensi Charles ve Barbadoslu şarkıcı Rihanna da katıldı.

PRENS CHARLES DA TÖRENDE YER ALDI

Törende konuşan Prens Charles, Karayip adasının geçmişte yaşadığı kölelik zulmüne de değindi. Onur konuğu olan Charles konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin anayasal değişime karşın devam edeceğini söyledi. Kendisini Barbados'un dostu olarak tanımlayan Prens, töreni de yeni bir başlangıç olarak tanımladı.

İNGİLTERE BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Törende güç değişiminin resmileştirilmesi, İngiltere kraliyet bayrağının indirilmesi ve Barbados bayrağının göndere çekilmesi gerçekleşti. Barbados, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olmaya devam edecek.

VALİLİKTEN ÜLKE LİDERLİĞİNE...

Ülkenin yeni lideri olan 72 yaşındaki Sandra Mason, 2018 yılından bu yana adanın genel valiliği görevini yürütüyordu. Mason geçen ay parlamentoda yapılan oylama sonrası seçilmiş başkan olarak belirlendi.

RİHANNA'YA ULUSAL KAHRAMAN NİŞANI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Sandra Mason, törende yaptığı konuşmada, "Barbados Cumhuriyeti'nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor. Fırtınalara göğüs germeyi başarsın, ülkemize vatan olsun ve halkımızı geleceğe taşısın" dedi. Ülke vatandaşı dünyaca ünlü yıldız Rihanna'ya da törende, ulusal kahraman nişanı verildi. Ülkenin başbakanı Mia Mottley de, devletin yeni başı olan Sandra Mason'ın önünde Barbados'a bağlılık yemini etti.

EN ZENGİN ADA ÜLKELERİNDEN BİRİ

Eski bir İngiliz sömürgesi olan Barbados, Karayipler'deki en kalabalık ve zengin ada ülkelerinden biri, bağımsızlığını 1966'da ilan etti.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin kraliçesi konumundaydı ve unvanı da devlet başkanıydı. Devlet dairelerinde de fotoğrafı bulunuyordu.