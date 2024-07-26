Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri, Meksika’daki Sinaola kartelinin lideri Ismael “El Mayo” Zambada, ABD’de yakalandı

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Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri, Meksika’daki Sinaola kartelinin lideri Ismael “El Mayo” Zambada, El Paso, Teksas’da ABD’li federal güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

76 yaşındaki Zambada, Sinaola kartelini şu anda ABD’de hapis yatan Joaquin “El Chapo” Guzman ile birlikte kurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Zambada ile birlikte Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez’in de yakalandığını duyurdu.

Zambada, Şubat ayında ABD’li savcılar tarafından Fentanil üretimi ve dağıtımı için komplo kurmakla suçlanmıştı. Fentanil eroinden daha güçlü bir uyuşturucu ve ABD’deki opioid krizinden sorumlu tutuluyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin “dünyanın en şiddet dolu ve güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik ettiklerini” söyledi.

Garland “El Mayo ve Guzman Lopez, Adalet Bakanlığı’nın ABD’de hesap sorduğu, büyüyen Sinaola karteli liderleri ve ortakları listesine eklendi” dedi.

Açıklamada ayrıca “Fentanil ülkemizin yüzleştiği en ölümcül uyuşturucu tehdidi ve Adalet Bakanlığı topluluklarımızı zehirlemekten sorumlu her bir kartel lideri, üyesi ve ortağı hesap verene kadar durmayacak” denildi.

Amerikalı savcılar, Sinaola kartelinin ABD’ye en büyük uyuşturucu tedarikçilerinden biri olduğunu söylüyor.

Zambada’nın yakalanması için 15 milyon dollar ödül konulmuştu.

“El Chapo” Guzman’ın 2019’daki yargılanması sırasında avukatları Zambada’yı kovuşturma korkusu olmadan yaşayabilmek için “tüm Meksika hükümetine” rüşvet vermekle suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre Zambada, Meksika’daki bazı yasal işletmelerin de sahibi. Bunlara “büyük bir süt şirketi, bir otobüs hattı ve bir otel ve çeşitli mülkler” de dahil.

Zambada fentanil suçlamasının yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, adam kaçırma, kara para aklama ve organize suç ithamlarıyla da karşı karşıya.

Mayıs ayında yine ABD’de aranan Zambada’nın yeğeni Eliseo Imperial Castro Meksika’daki bir silahlı çatışmada öldürülmüştü.