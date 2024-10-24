Dünyanın en yaşlı üçüncü insanı olan Amerikalı kadın 115 yaşında hayatını kaybetti

Dünya

Bu kadarını Zaha bile beklemiyordu

115 yaşındaki Elizabeth Francis,huzur içinde hayata veda etti. Dünya'nın en yaşlı üçüncü insanı olan Francis, uzun ve sıra dışı bir yaşam sürdü.

1909 doğumlu Francis, tarih boyunca 20 ABD başkanı gördü. Louisiana'da düğan Francis, 11 yaşında annesini kaybedince Houston'a teyzesinin yanına taşındı ve ömrünün geri kalanını burada geçirdi.

Çalışma hayatında da aktif olan Francis, 1970 ve 80'li yıllarda bir televizyon kanalının kafeteryasını işletti. Hiç araba kullanmadı, ancak sosyal yaşamda hep aktifti. Özellikle düzenli olarak gittiği kilisedeki toplulukla güçlü bağları vardı.

Son döneminde 95 yaşındaki kızı Dorothy Williams ve torunu Ethel Harrison ile birlikte yaşayan Francis'in üç torunu, beş büyük torunu ve dört büyük büyük torunu vardı.

LongeviQuest CEO'su Ben Meyers, Francis'in bu kadar uzun yaşamasının sırrının güçlü aile ve toplum bağları olduğunu söyledi. Meyers, "İnsanların yalnız başına bu yaşa ulaşması çok zor. Francis'i bu kadar uzun yaşatan şey, ailesi ve çevresindeki insanlarla kurduğu güçlü bağlardı" dedi.

Houston toplumunun sevilen bir üyesi olan Francis, arkasında kalabalık ve sevgi dolu bir aile bıraktı.