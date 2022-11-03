Dünyanın en tehlikeli yılanlarından! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında bir düzine insanı öldürebilir - Son Dakika
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Dünyanın en tehlikeli yılanlarından! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında bir düzine insanı öldürebilir

03.11.2022 10:02

Dünya genelinde en zehirli yılanlar sıralandığında listenin üst sıralarında hiç kuşkusuz kırmızı karınlı kara yılan olur. Uysal yapıları sebebiyle daha sakin davranan bu yılanlar, saldırdıklarında ise bir düzineden fazla insanı öldürecek kadar zehir üretebiliyorlar.

Dünya genelindeki ormanlar, zehirli yılanlarla dolu. Bu yılanlardan bazılarının zehri ise duyanları bile korkutmaya yetiyor. Tropikal bölgedeki bazı yılan türleri ise özellikleri nedeniyle insanlara korku saçıyor.

KIRMIZI KARINLI KARA YILAN

İnsanların en çok korktuğu yılanlardan biri de kırmızı karınlı kara yılan. Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan kırmızı karınlı kara yılan, uysal yapısı nedeniyle genelde kimseye saldırmıyor. Ancak saldırı yaptığında ise ortaya bir facia çıkarabiliyor.

Yılanların en kanlısı! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında koca bir morgu tıka basa doldurur

ZEHİR BİR MORGU DOLDURACAK CİNSTEN

Öyle ki bu yılanın zehri, ciddi ölümlere neden olabiliyor. Tahmin edilenlere göre kırmızı karınlı kara yılanın saçtığı zehir, koca bir morgu ölü doldurabilecek güçlü bulunuyor. Uzmanlar, bu yılanlara karşı çok dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Yılanların en kanlısı! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında koca bir morgu tıka basa doldurur
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Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en tehlikeli yılanlarından! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında bir düzine insanı öldürebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en tehlikeli yılanlarından! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında bir düzine insanı öldürebilir - Son Dakika
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