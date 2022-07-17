Bölgedeki kilit ülke olarak görülen Türkiye, Rusya ve İran'la diplomatik temaslarını sürdürüyor. 3 ülke, salı günü dünyanın merakla takip edeceği 3'lü zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı için bu ülkede olacak. Aynı gün Tahran'da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve de gerçekleştirilecek.
Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.
Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son Dakika › Dünya › Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye - Son Dakika