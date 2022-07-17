Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye

Bölgedeki kilit ülke olarak görülen Türkiye, Rusya ve İran'la diplomatik temaslarını sürdürüyor. 3 ülke, salı günü dünyanın merakla takip edeceği 3'lü zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı için bu ülkede olacak. Aynı gün Tahran'da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve de gerçekleştirilecek.

ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.

ÇAVUŞOĞLU, İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.