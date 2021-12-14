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Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi - Son Dakika

Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi

14.12.2021 16:20

İsveç'te yaşayan Håkan Nordkvist isimli adam, 2046 yılından geldiğini iddia ederek, gösterdiği fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. Nordkvist, 2046'da 70 yaşındaki kendisiyle buluştuğu ve bir de fotoğraf çektiğini söyledi.

Dünya genelinde en çok merak edilen konuların başında zaman yolculuğu geliyor. Geçtiğimiz aylarda gündem olan zaman yolcularının yanı sıra zaman yolculuğu yaptığını iddia eden çeşitli insanlar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak İsveç'te ikamet eden Håkan Nordkvist isimli adam, 2046 yılına gittiğini ve o yılda 70 yaşındaki haliyle fotoğraf çekildiğini belirtti.

KANIT OLARAK VİDEO VE FOTOĞRAF GÖSTERDİ

Håkan Nordkvist, gelecekten geldiğini kanıtlamak için bir de video çekti. Söz konusu videoda Håkan Nordkvist ve yanında yaşlı bir adam olduğu görülüyor. Nordkvist ve onun yaşlı hali olduğu iddia edilen adam, kameraya dövmelerini gösteriyor.

Dünya bu görüntüleri hayretler içerisinde izledi! '2046 yılına gittim' diyerek çektiği fotoğrafı gösterdi

DÜNYA GENELİNDE YANKI UYANDIRDI

Håkan Nordkvist'in TikTok hesabı üzerinden paylaştığı video, kısa süre içerisinde en çok izlenenler kategorisinde ilk sıraları aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili yorumda bulundu.

Dünya bu görüntüleri hayretler içerisinde izledi! '2046 yılına gittim' diyerek çektiği fotoğrafı gösterdi

"KİMSENİN İNANMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Yaşadıkları hakkında konuşan Håkan Nordkvist, "2046'dayık ve yaşlanmış halimi gördüm. Ancak kimsenin buna inanmayacağını düşünüyorum. Neyse ki o an cep telefonum yanımdaydı ve bu anların fotoğrafını çektim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Håkan Nordkvist tarafından paylaşılan görüntüler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Nordkvist'nin yanındaki kişinin babası olduğunu, kollarındaki dövmelerin de geçici olduğunu savundu. Ancak kendisi hakkında çekilen belgeselde bu iddialara yanıt veren Nordkvist, olayın tamamen gerçek olduğunu dile getirdi.

Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 2046 yılına gittim diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi

İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! '2046 yılına gittim' diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Can Yıldırım : Bi bitmediniz. Geçmisten geleceğe gelmek gelecekten şimdiye gelmek olsa Allahın mucizesi olurdu. Kur anda böyle birsey yok. Bazı insanlar heyecanlanıyor ama bu haberler boş beleş gerçek dışı haberler Cevap Yaz 20 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi - Son Dakika
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