Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

19.02.2026 10:01
ABD Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve tanker sevk ederken, bu olağandışı hareketlilik dünyayı tedirgin etti. ABD basını, İran'a yönelik saldırının cumartesi günü başlayacağını öne sürüyor. İran yönetimi ise saldırı ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinden askeri tatbikatlar yürüttüğünü duyurdu.

ABD, İran ile nükleer müzakerelerin hemen ardından Avrupa ve Orta Doğu'daki hava üslerine çok sayıda savaş uçağı, tanker ve istihbarat unsuru sevk etti; bu hareketlilik bölge gerilimlerini daha da artırdı.

SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE YÖNELDİ

Amerikan kaynaklarına göre son 48 saatte Avrupa'daki İngiltere ve ABD üslerinden kalkan F-22 ve F-35 tipi savaş uçakları, havadan yakıt ikmali yapan tanker uçakları eşliğinde bölgeye yöneldi.

F-22'LER İNGİLTERE'YE ULAŞTI

Özellikle İngiltere'deki RAF Lakenheath üssünden 18 F-35 uçağının tankerlerle birlikte hareket ettiği, ABD'deki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen F-22 uçaklarının ise İngiltere'ye ulaştığı görüldü.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne konuşlanan sinyal istihbarat uçağı RC-135 Rivet Joint ile Akdeniz üzerinde devriye gezen P-8 Poseidon deniz gözetleme uçaklarının da görev yaptığı bildirildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

ABD yönetiminin bu askeri sevkiyatları, İran'ın olası bir saldırı veya nükleer faaliyetlerine yönelik hazırlığa işaret ediyor. İran tarafı da Hürmüz Boğazı civarında tatbikatlar ve savunma önlemleriyle karşılık verdiğini açıkladı.

"SALDIRI CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK"

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD'nin İran'a yönelik saldırısı ise cumartesi günü başlayacak. Basında yer ala bu detay dünyada büyük tedirginlik yarattı.

NATO İLE KOORDİNASYON İÇİNDELER

Öte yandan bölgeye sevk edilen "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi gibi deniz unsurlarının NATO ve diğer müttefiklerle koordinasyon içinde bulunduğu ve Washington'un hem caydırıcılık hem de operasyonel hazırlığını artırdığı değerlendirmesi yapılıyor.

    Yorumlar (1)

  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    Nato, İsrail için savaşa girerse o zaman Türkiye de tehlikede demektir. 2 1 Yanıtla
