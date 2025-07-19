Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

Haberin Videosunu İzleyin
Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan
19.07.2025 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan
Haber Videosu

Suriye'nin Süveyda vilayetinde Dürzi milislerin başlattığı çatışmalar, İsrail'in Golan'dan Fırat'a uzanacak bir ''terör koridoru'' planını açığa çıkardı. Suriyeli uzmanlara göre bu planın nihai hedefi Türkiye'nin güney sınırlarını kuşatmak. İsrail destekli milislerin Lazkiye ve Haseke hattını birleştirme çabası, Türkiye'yi doğrudan hedef alan jeopolitik bir kuşatmaya dönüşebilir.

Suriye'nin güneyinde, Süveyda ilinde Dürzi milislerin başlattığı kanlı çatışmalar, sadece bölgesel bir iç savaş krizi değil; İsrail'in uzun vadeli stratejik planının ilk adımı olarak görülüyor. İsrail destekli ayrılıkçı Dürzi lider Hikmet el-Heciri'ye bağlı milisler bir haftada yüzlerce sivili katlederken, bölgedeki tansiyon tehlikeli biçimde tırmandı.

AÇIKÇA İFADE ETTİ: ASIL HEDEF TÜRKİYE

Suriyeli araştırmacı Amar el-İsevi'ye göre yaşanan gelişmeler, "Davut Koridoru" olarak adlandırılan ve İsrail'i Golan Tepeleri'nden Fırat'a indirmeyi amaçlayan büyük bir işgal projesinin sahaya sürülmesi anlamına geliyor. El-İsevi, "Dürziler bu planın yalnızca bir aparatı. Süveyda'daki hedef, Dera ve Kubeytra kırsalına kadar ilerleyerek İsrail ordusuyla buluşmak. Sonrasında Lazkiye ayaklandırılacak, finalde YPG ile Haseke-Dera bağlantısı kurulacak. Türkiye'yi güneyden çevreleme planı sahada işliyor" dedi.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

YILDA 500 MİLYON DOLARLIK GELİR

El-İsevi ayrıca Dürzi lider el-Heciri'nin, Hizbullah üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini iddia etti.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

İSRAİL UÇAKLARI SÜVEYDA SEMALARINDA

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Suriye ordusundan Ebu Abdullah isimli komutan da İsrail'in doğrudan sahada olduğunu açıkladı. "Siperlerimizi ve ikmal konvoylarımızı sürekli bombalıyorlar. Savaş Dürzilerle değil, İsrail'le" diyen komutan, Süveyda'daki askeri hareketliliğin nihai hedefinin Lazkiye'yi Şam'dan koparmak ve YPG ile ortak bir hatta Türkiye sınırına ulaşmak olduğunu belirtti.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

"İSRAİL'İN YENİ KOMŞUSU TÜRKİYE OLACAK"

İsrail'in "Dürzistan" ve "Kürdistan" hayaliyle dört parçalı bir Suriye hedeflediğine dikkat çeken uzmanlar, bu yapının doğrudan Türkiye'ye sınırdaş olacağına işaret ediyor. PKK/YPG'nin Haseke'den Süveyda'ya insani koridor açma girişimi ise bu planın kuzey ayağını oluşturuyor.

Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan

Prof. Dr. Tevfik Erdem, "İsrail'in yeni komşusu artık Suriye değil, Türkiye olacak" diyerek sürecin "Terörsüz Türkiye" vizyonunu sabote etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Erdem'e göre bu süreçte İsrail değil, asıl mücadele İsrail'in ipini elinde tutan Amerika ile yürütülmek zorunda.

Güvenlik, Türkiye, Lazkiye, Süveyda, İsrail, Güncel, Suriye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
TBMM’de “ayı“ tartışması Vekillerden ağza alınmayacak sözler TBMM'de "ayı" tartışması! Vekillerden ağza alınmayacak sözler
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov

08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
11:36
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
11:18
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok
11:16
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
11:12
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 09:00:22. #7.13#
SON DAKİKA: Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.