Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Haberin Videosunu İzleyin
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti
02.03.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti
Haber Videosu

Orta Doğu'daki gerilim sürerken 3 ABD savaş uçağının Kuveyt hava savunma sistemlerince "dost ateşi" sonucu yanlışlıkla vurulduğu ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğu açıklandı; paraşütle yere inen ABD askerlerinden birinin yanına koşan Kuveytli sivilin "Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz" dediği anlar ise kameraya yansıdı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.

KUVEYT "YANLIŞLIKLA" VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada,ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu belirtildi. 6 kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi. Kuveyt'in yaşanan olayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt ordusunun ABD'ye verdiği destekten dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi. Olayın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

ABD ASKERİNİN YANINA KOŞTU, TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan fırlatma koltuğuyla düşen uçaklardan kurtulan 6 ABD askerinden biri, Kuveyt halkıtarafından görüntülendi. Görüntülerde, kamerayı elinde tutan kişinin paraşütle yere iniş yapan ABD askerinin yanına gittiği ve "İyi misin? Sorun yok, güvendesin. Güvendesin. Güvendesin. Her şey yolunda, sorun yok" dediği görüldü. Söz konusu şahıs daha sonra ise "Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Orta Doğu, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kayra Can Kayra Can:
    Yezid oğlu Yezid birde teşekkür ediyor 64 2 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    ağzınıza taş değmesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:40:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.