Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor - Son Dakika
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BBC

Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

29.06.2022 05:10
Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

İngiliz Economist dergisi, Madrid'deki NATO zirvesinde, Türkiye'nin vetosunu kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

İngiliz Economist dergisi, Madrid'deki NATO zirvesinde, Türkiye'nin vetosunu kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

Derginin internet sayfasında yayımlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu geçmişine gönderme yapıyor.

Economist, Finlandiya ile İsveç'e veto hamlesinin futboldaki gibi bir 'profesyonel faul' olduğunu yazdı:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı uluslararası siyasette istediğini alabilmek için profesyonel faul yapmaktan kaçınmıyor. Geçen ay İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine çelme takma girişimi de, üstelik de Rusya böylesine bir tehdit ortamı yaratmışken, korkutucu olduğu kadar etkiliydi"

Madrid'deki NATO liderler zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri sonrası Türkiye, bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu destekleyeceği açıkladı.

Anlaşmayla İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD'ye destek vermeme taahhüdünde bulundukları kaydedildi.

'ABD F-16'lar konusunda sıkı bir uyarı yaptı'

Economist dergisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in anlaşma için yürüttüğü çalışmalara Amerika'nın da perde arkasından baskı uygulayarak destek verdiğini yazdı:

"Stoltenberg, Amerika'nın çok da görünür olmayan perde arkası baskısından da yararlandı. ABD, Türkiye'yi, Kongre'de blokajındaki F-16 savaş uçakları alımını riske ettiği yönünde sıkı bir uyarı yapmışa benziyor"

Yazıda, üçlü muhtıradaki "sınır dışı ya da iade taleplerine" ilişkin bölüme de değiniliyor.

Anlaşmayla, İsveç ve Finlandiya'nın, insan haklarına bağlılık ve siyasi muhalifler için sığınma adresi olma konumlarının zayıflama riski taşıdığı yorumu yapılıyor.

"Erdoğan'ın otokrasiye sürüklenişi ve tüm muhaliflerini terörist olarak tanımlama yaklaşımı" olduğu yorumu da bu bölümde yer alıyor.

Üçlü muhtırada, İsveç ve Finlandiya'nın "YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacakları" vurgulanarak Türkiye ile "bu terör örgütlerinin eylemlerini önlemek amacıyla iş birliğini artırmak üzerinde anlaştıkları" da belirtiliyordu.

Ayrıca "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin beklemedeki sınır dışı ya da iade taleplerini süratle ve detaylı olarak ele alacaktır" denilerek, bu işlemlerin Avrupa Konvansiyonu uyarınca yapılacağı vurgulanıyor.

YORUMLAR
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Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet... Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet... Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve... Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve...
Kaynak: BBC

Finlandiya, Türkiye, Madrid, İsveç, Dünya, Son Dakika

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