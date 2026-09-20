Ed Sheeran, Macklemore\'un turdan çıkarılması sonrası ilk konserinde özür diledi

İngiliz sanatçı Ed Sheeran, rapçi Macklemore'un sahnede Filistin yanlısı açıklamalar yapması nedeniyle turneden çıkarılmasının ardından verdiği ilk konserinde "hatalar" yaptını söyledi ve hayranlarından özür diledi.Şarkıcı ABD'nin Philadelphia kentindeki konserine, tüm ön grup sanatçılarının turneyi bırakmasına neden olan tartışmaya değinerek başladı."Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemediğini" ifade eden Sheeran, 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde gerçekleşen saldırıları "korkunç" olarak nitelendirdi ve Gazze'deki durum için "savunulamaz" ifadesini kullandı.Şarkıcı, Macklemore'un kadrodan çıkarılması kararının kendisi tarafından değil, menajerleri tarafından alındığını söyledi. Bu tartışma, Loop Tour'un ABD ayağının geri kalan kısmında bilet fiyatlarında düşüşe ve satışlarda azalmaya yol açmıştı.Sheeran izleyicilere, müziği nedeniyle eleştirilerle karşılaşmaya alışkın olduğunu ancak "bu hafta eleştirilerin çok daha önemli bir konuyla ilgili olduğunu ve zor kararlar almak zorunda kaldığını - ve hatalar yaptığını - ve bunun için çok, çok üzgün olduğunu" söyledi."Kariyerim boyunca hiçbir şekilde siyasi yorum yapmamaya çalıştım çünkü müziğimin ve gösterilerimin bölünme değil, birlikle ilgili olmasını istiyorum" diye devam etti. "Ancak bu insani bir mesele ve bu konudaki duygularımı artık saklayamam."Sheeran, 7 Ekim'de İsrail'de yaşananların "korkunç olduğunu ve yüzyıllardır süregelen Yahudi acısını daha da artırdığını", Gazze'de yaşananların ise "felaket niteliğinde, haklı gösterilemez ve orantısız" olduğunu söyledi. "Yıkımın ve sivil can kayıplarının, özellikle de çocukların, boyutu kalbimi parçaladı ve Batı Şeria'da ortaya çıkan sistemik adaletsizlik göz ardı edilemez.""Bu korkunç dönemin kurbanlarına nasıl yardımcı olabileceğim konusunda kafa yoruyorum ve dinliyor ve öğreniyorum çünkü yeterince bilgi sahibi değilim" dedi.İngiliz şarkıcı, izleyicilere "konserinin herkesin kabul gördüğü ve karşıt görüşlere sahip insanların yan yana yer alabileceği bir yer" olduğunu söylerken duygulandı.Turnenin devam edip etmeyeceğini ve hatta artık sanatçı olmak isteyip istemediğini bile bilmediğini, ancak hayranlarına olan bağlılığı nedeniyle sahneye çıktığını söyledi.Sheeran ayrıca konser mekanlarının içeriği veya sanatçıları "önceden onaylaması" fikrinden "derinden endişe duyduğunu" söyledi. Bu sözleri izleyicilerden alkış aldı.Turne, ABD'nin kuzeyinde ve güneyinde düzenlenecek konserlerle devam edecek. Megastarın önceki turnesi tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnelerinden biri olsa da, bu gösteri için bazı bilet fiyatları 32 dolara kadar düştü.Bazı hayranlar bilet paralarının iadesini alabildiklerini bildirdi, ancak para iadesi yapıldığı iddiası Ticketmaster ve konser organizatörü Messina Touring Group tarafından teyit edilmedi.

Bazı kişiler konser alanının dışına Filistin bayrağı sallayarak Sheeran'i protesto etti.Adını Cooper olarak veren bir protestocu, Filistin halkının mücadelesini desteklemek için geldiğini söyledi."Macklemore ve diğer sanatçılar gibi, sesini duyurabilecek, kamuoyunda söz sahibi olabilecek, özellikle ABD'de Filistin halkı ve onların özgürlük mücadelesi adına konuşabilecek daha fazla insana ihtiyacımız var" dedi.Gösteriden önce BBC'nin konuştuğu kişiler, bir yandan müzik dolu bir akşamın tadını çıkarmak, diğer yandan da ifade özgürlüğünü desteklemek istediklerini belirttiler.Konser sonrası Sheeran'ın bir hayranı, sanatçının sözleriyle "her iki tarafa da seslendiğini" söyledi ve "Bence herkes mutlu ayrılıyor" dedi.Bir diğeri sanatçının konuşmasını "çok samimi" şeklinde nitelendirdi. "Bence insanların duymak istediği şey de samimiyetti" dedi.Tartışma nasıl başladı?Tartışma, gerçek adı Benjamin Haggerty olan rapçi Macklemore'un turne kapsamındaki konserinde, Filistin yanlısı protestoculara adanmış bir şarkı seslendirmesi, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmesi ve Gazze'deki yıkımı gösteren videolar paylaşmasıyla başladı.Sanatçı Gazze ve Batı Şeria'daki insanların unutulmadıklarını bilmelerini istediğini de sözlerine eklemişti.Yorumları Yahudi grupların tepkisini çekti, bunun üzerine bazı konser mekanları, organizatörlere Macklemore'u turne programından çıkarmaları yönünde baskı yaptı.Macklemore ertesi gün sahnede izleyiciler arasındaki "Yahudi kardeşlerine" de seslenerek, "İsrail'i eleştirmek, apartheid düzenini eleştirmek ya da soykırıma karşı çıkmak, hiçbir şekilde sizleri eleştirmek anlamına gelmez" dedi.Daha sonra Macklemore turneden çıkarıldı.Messina Touring Group, Macklemore'un turneden çıkarılmasının nedeninin, Boston'daki Gillette Stadyumu gibi bazı mekanların onun sahne alması durumunda konserlerin yapılmasına izin vermeyecek olması olduğunu söyledi.Gillette Stadyumu'nun ve Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın sahibi milyarder Robert Kraft, İngiliz şarkıcı Macklemore'un yaklaşan konserlerinde sahne almasını yasakladığını doğruladı.Yahudi olan Kraft, ABD'li rapçiyi nefret söylemi kullanmakla ve "Hamas'ın eylemlerini görmezden gelmekle" suçladı.İrlandalı şarkıcı-söz yazarı Aaron Rowe, Danimarkalı grup Lukas Graham ve İrlandalı folk grubu Beoga da dahil olmak üzere ön gruplar, Macklemore'a destek olmak amacıyla turneyi bıraktı.Sanatçılar, bunun ifade özgürlüğüne darbe vuracağını söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .