Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar

05.10.2022 23:39

Yunanistan, Türkiye karşısında tepki toplayan hamleler yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle büyük panik yaşayan Yunan tarafından yeni bir adım geldi. İddiaya göre Yunanistan, Türkiye'nin hareketlerini izlemek için "Outpost" isimli bir gözetleme kulesi inşa ediyor. Türkiye'nin Yunanistan'ın bu hareketine nasıl bir cevap vereceği ise henüz bilinmiyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege bölgesindeki kriz devam ederken, Yunanistan'dan krizi tırmandıracak hamleler art arda gelmeye devam ediyor. Yunanistan, yine Türkiye'nin tepkisini çekecek bir adıma imza attı. Son olarak Yunanistan'ın, Türkiye'nin hareketlerini izlemek için bir gözetleme kulesi inşa edeceği iddiası ortaya atıldı.

BİRÇOK TEHDİDİ ÖNCEDEN TESPİT EDECEK

'Outpost' ismi verilen Kule'nin özerk bir bölgeye yerleştirileceği öne sürüldü. Kule sayesinde çeşitli tehditlerin önceden fark edilmesi amaçlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Outpost, insanlar, dronlar, uçaklar, gemiler ve araçlar dahil olmak üzere pek çok varlığı tespit edebiliyor.

NEREYE KONULACAĞI HENÜZ NET DEĞİL

Kulenin tam olarak nereye konuşlanacağı belirtilmezken, iddialara göre Kule'nin bir adada olacağı düşünülüyor. Yunanistan, söz konusu kule ile adaların kontrolünü uzaktan sağlamayı amaçlıyor.

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Yunanistan, Türkiye, Ege, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar - Son Dakika
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