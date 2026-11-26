İsrail seçimlerinden yaklaşık dört hafta sonra, yeni hükümetin kurulmasına yönelik müzakerelerde hızlı gelişmeler yaşanıyor. Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un gelecek hafta Binyamin Netanyahu'nun iktidarını sona erdirebileceğine dair işaretler var.Bu ihtimal, Eisenkot ile Ultra Ortodoks Yahudiler olarak bilinen Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi arasındaki görüşmelerde somut ilerleme kaydedilmesinin ardından belirdi. Harediler yıllardır Netanyahu'nun en önemli siyasi müttefikleri arasında yer alıyor. Dini Şas Partisi ise Netanyahu'ya desteğini sürdürmeye devam ediyor.Eisenkot, ulusal birlik hükümeti kurulması ihtimalini görüşmek üzere Netanyahu'nun Likud Partisi ile temaslarını sürdürürken, Değişim Kampı içinde anlaşmazlıklar büyüyor.Eisenkot'un liderlik ettiği bu kampta Avigdor Lieberman liderliğindeki Evimiz İsrail Partisi, Naftali Bennett liderliğindeki Yahad Partisi, Yair Golan liderliğindeki Demokrat Parti ve Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid yer alıyor.Anlaşmazlıklar, bir sonraki hükümetin niteliği, hangi partilerin bu hükümete katılacağı ve hükümetin kurulmasını sağlama karşılığında hangi tavizlerin verilebileceği üzerinde yoğunlaşıyor.Rakip iki kampın da tek başına hükümet kurmasına imkan verecek parlamento çoğunluğuna sahip olmaması nedeniyle Arap partileri de siyasi hesaplarda belirleyici önemini koruyor.Gelecek hafta yeni bir hükümet kurulabilir mi? İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na göre Değişim Kampı, koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması halinde yeni hükümeti gelecek hafta ortasında İsrail parlamentosu Knesset'te güvenoyuna sunmayı hedefliyor.Bu gelişme, Lieberman'ın Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin bir sonraki hükümete katılmaya yönelik itirazından geri adım atmasının ardından yaşandı. Bu adımın İsrail'deki siyasi ittifakların haritasını yeniden şekillendirebileceği değerlendiriliyor.Lieberman, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na verdiği röportajda, gelecek haftanın sonuna kadar "net bir Yahudi çoğunluğa" sahip bir hükümetin sunulmasının mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca partisi ile Eisenkot'un partisi arasındaki müzakerelerin prensipte tamamlandığını vurguladı.Değişim Kampı, çeşitli siyasi ve ideolojik yönelimlere sahip partilerden oluşuyor. Bu partiler Netanyahu'nun gitmesi gerektiği konusunda hemfikir olsa da, başta Ultra Ortodoks ve Arap partiler ile Likud olmak üzere, yeni hükümette hangi partilerle ortaklık kurulacağı konusunda farklı görüşlere sahipler.Harediler Netanyahu'yu terk edecek mi?Dini Yahudi partileri yıllar boyunca Netanyahu hükümetlerinin temel bileşenlerinden biri oldu. Ancak Eisenkot ile yürütülen görüşmeler, bu ilişkide olası bir değişime işaret ediyor.Görüşmeler, son yıllarda İsrail'in yürüttüğü savaşlar ve yedek askerler üzerindeki artan baskı nedeniyle İsrail toplumundaki en tartışmalı konulardan biri olan Haredilerin İsrail ordusuna alınması meselesine odaklanıyor.Haredi toplumuna yönelik yayın yapan Kikar HaShabbat haber sitesi, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden üst düzey bir yetkilinin, parti ile Eisenkot'un prensipte bir anlaşmaya vardığını ve görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını söylediğini aktardı.İsrail basınındaki haberlere göre önerilen formül, Haredilerin askere alınması için belirli kotalar konulmamasını ve Tevrat eğitimi alan dini okul öğrencilerinin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan eğitimlerini sürdürmesini öngörüyor. Buna karşılık, fiilen eğitim görmeyen gençlerin orduya katılması teşvik edilecek ve Haredi toplumunun yaşam tarzına uygun askeri birlikler oluşturulacak.

Ancak konunun hukuki boyutu sürecin önündeki en büyük engel. Tarafların, hem ordunun ihtiyaçlarını hem de hükümetin hukuk danışmanının taleplerini karşılayacak ve aynı zamanda İsrail Yüksek Mahkemesi'nin denetiminden geçebilecek bir formül üzerinde anlaşması gerekiyor.Bu konu, siyasi kariyerinin önemli bir bölümünde askerlik yükünün toplumun tüm kesimleri arasında eşit paylaşılmasını savunan ve Haredilere tanınan muafiyetlere karşı çıkan Lieberman için özel önem taşıyor.İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden bazı milletvekilleriyle temasa geçmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını bildirdi. Bu durum, başbakan ile geleneksel müttefikleri arasındaki ilişkilerde gerilimin arttığına işaret edebilir.Haredilerin katılımının siyasi bedeli ne olacak?Ultra Ortodoks partilerin talepleri yalnızca askerlik hizmetiyle sınırlı değil. Talepler arasında İsrail'deki dini ve toplumsal konular üzerindeki etkilerini korumak da var.Degel HaTorah hareketinin kurucularından Haham Motki Blau, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na verdiği röportajda, Eisenkot ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın din ile devlet arasındaki ilişkilerde mevcut durumun korunmasını güvence altına alması gerektiğini söyledi.Blau, partisinin kadın hakları ve eşcinsel hakları dahil farklı konulardaki yasal değişiklikleri kabul etmeyeceğini belirtti.Bu talepler, Eisenkot'u laik ortaklarıyla karşı karşıya getirebilir. Bu ortaklardan bazıları, dini partilerin nüfuzunu azaltma ve Netanyahu hükümetinin uyguladığı politikaları değiştirme vaatleriyle seçime girmişti.Haredilerle anlaşmaya varılması Eisenkot'un parlamentodaki engeli aşmasına yardımcı olabilir. Ancak bu durum, onun siyasi kampı içinde tartışma yaratacak tavizler vermesine yol açabilir.Eisenkot neden Netanyahu ile müzakereleri sürdürüyor?Haredilerle yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen Eisenkot, Likud Partisi ile ulusal birlik hükümeti kurma seçeneğini dışlamadı.İki partinin müzakere heyetlerinin dördüncü tur görüşmeleri yapması planlanıyor. Ancak taraflar arasında temel görüş ayrılıkları sürüyor.Bu anlaşmazlıklar arasında dönüşümlü başbakanlık ihtimali, yargı sistemindeki değişikliklere ilişkin yasaların geleceği ve 7 Ekim 2023'teki başarısızlıkları inceleyecek resmi bir soruşturma komisyonunun kurulması yer alıyor.Netanyahu, İsrail'in karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını, özellikle de İran'dan kaynaklanan tehdidi gerekçe göstererek ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu. Siyasi partilerden esnek davranmalarını isteyen Netanyahu, bu çağrının Haredilerin askere alınması konusunu da kapsadığını söyledi.Naftali Bennett ise başbakanlık görevinin önce Eisenkot tarafından üstlenileceği, Likud'u da kapsayan bir birlik hükümetinin kurulmasını desteklediğini açıkladı.Buna karşılık Lieberman, Netanyahu ile müzakerelerin sürdürülmesine karşı çıkıyor. Lieberman, bu görüşmelerin Netanyahu'ya siyasi meşruiyet kazandırdığını savunurken, onun 7 Ekim'deki başarısızlıklardan sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor.Her iki kanaldaki görüşmelerin sürdürülmesi, Eisenkot'un hükümet kurmak için tek bir siyasi partiyle anlaşmaya bağlı kalmak yerine birden fazla seçeneği elinde tutmasına imkan tanıyor.Değişim Kampı içindeki anlaşmazlıklarDemokrat Parti lideri Yair Golan, Likud ile görüşmelerin sürdürülmesini protesto ederek Eisenkot'un partisiyle yürütülen koalisyon müzakerelerini askıya aldığını duyurdu.Golan, hükümeti değiştirmenin tek başına yeterli olmadığını, asıl önemli olanın politikaların değişmesi olduğunu söyledi. Netanyahu'nun izlediği çizginin sürdüğü bir hükümette, Netanyahu'nun yer almaması halinde bile görev almayı kabul etmeyeceğini vurguladı.Bu durum, Eisenkot'un karşı karşıya olduğu ikilemi gözler önüne seriyor. Çünkü Değişim Kampı dışından yeni ortaklar kazanma çabası, kamp içindeki bazı müttefiklerinin desteğini kaybetmesine yol açabilir.Öte yandan Haredilere askerlik ve dini konularda verilebilecek tavizler de, din ile devlet arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesini isteyen partilerle yeni anlaşmazlıklara neden olabilir.Arap partileri nerede duruyor?Mevcut müzakereler Likud ve Harediler üzerinde yoğunlaşsa da son seçimlerde toplam 19 sandalye kazanan Arap partileri, hükümet kurma hesaplarında önemli bir unsur olmayı sürdürüyor.Eisenkot yeterli parlamenter çoğunluğu sağlayamazsa bazı Arap milletvekillerinin desteğine ihtiyaç duyabilir. Bu destek, koalisyona katılma, dışarıdan destek verme ya da aleyhte oy kullanmama şeklinde olabilir.Ortak Liste Başkanı Yusuf Cebbarin, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na verdiği röportajda Arap partilerinin, Arap toplumunun karşı karşıya olduğu acil meseleleri ele alan bir hükümeti destekleyeceğini söyledi.Cebbarin, Netanyahu'nun yerini alacak bir hükümetin yalnızca isim değişikliğiyle yetinmemesi, aynı zamanda onun politikalarını da değiştirmesi gerektiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde savaşlar, suikastlar ve yerleşimci şiddetine ilişkin politikalarda değişim yaşanmasını umduğunu ifade etti.Geçmişte, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi 2021'de Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğinde kurulan koalisyon hükümetine katılarak İsrail siyasetinde bir ilke imza atmıştı.

Israel Hayom gazetesi, listenin koalisyon görüşmelerine katılması halinde Negev'deki ev yıkımlarının durdurulması, resmi olarak tanınmayan Bedevi köylerine statü verilmesi ve planlama ile imar konularının öncelikli talepler arasında yer alacağını yazdı.Ancak bu talepler henüz yeni bir koalisyon anlaşması için resmi şartlar olarak açıklanmış değil.Buna karşılık Netanyahu ve müttefikleri, Arap milletvekillerinin desteğine dayanan bir hükümet kurulmasına karşı kampanyalarını sürdürüyor. Değişim Kampı'nı ise terörü desteklemekle suçladıkları partilere bel bağlamakla eleştiriyorlar.Eski İsrail Adalet Bakanı Shimon Shetreet, BBC'ye daha önce verdiği bir röportajda bu kampanyanın öncelikle siyasi amaçlar taşıdığını söylemişti. Shetreet, Likud'un geçmişte parlamentoda Arap partileriyle işbirliği yaptığını ve Netanyahu'nun da Mansur Abbas'la uzlaşma arayışına girdiğini hatırlatmıştı.Shetreet'e göre, 7 Ekim saldırılarının ardından bu söylem İsrail toplumunda daha güçlü bir duygusal karşılık bulmaya başladı.Hükümet kurulması için olası senaryolar neler?Süren müzakereler ışığında Eisenkot için dört temel senaryo öne çıkıyor: Birinci senaryo: Haredilerin de yer aldığı bir değişim hükümeti kurulması. Bu senaryoda Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin, Değişim Kampı'ndaki partilerle birlikte Eisenkot liderliğindeki hükümete katılması, ayrıca Arap milletvekillerinin desteği ya da bazılarının çekimser kalması öngörülüyor. Ancak bunun gerçekleşmesi, askerlik ve dini konularda uzlaşma sağlanmasına ve kamp içindeki diğer partilerin onay vermesine bağlı.İkinci senaryo: Likud'la bir ulusal birlik hükümeti kurulması. Eisenkot'un partisi, Likud ve diğer bazı partileri kapsayacak geniş tabanlı bir koalisyon, Arap partilerinin desteğine duyulan ihtiyacı ve Haredilere kapsamlı tavizler verilmesi baskısını azaltabilir. Ancak Netanyahu'nun siyasi geleceği, başbakanlık görevini kimin üstleneceği, 7 Ekim saldırılarına ilişkin soruşturma komisyonu ve yargı reformu konularındaki anlaşmazlıklar önemli engeller olmaya devam ediyor.Üçüncü senaryo: Arap desteğiyle bir değişim hükümeti. Likud ve Haredilerle görüşmeler başarısız olursa Eisenkot, dışarıdan Arap partilerinin desteğini alan azınlık hükümeti kurmaya ya da Birleşik Arap Listesi'ni koalisyona dahil etmeye yönelebilir.Ancak bu seçenek, Arap milletvekillerine dayanan bir hükümet kurmama sözü vermiş partiler başta olmak üzere, Değişim Kampı içinde de itirazlarla karşılaşıyor.İsrail yasalarına göre bir hükümetin güvenoyu alabilmesi için mutlaka 61 milletvekilinin desteğini alması gerekmiyor. Bazı milletvekillerinin çekimser kalması durumunda, hükümet oylamaya katılanların çoğunluğunun desteğiyle göreve başlayabiliyor. Ancak böyle bir hükümetin uzun vadede ayakta kalabilmesi için bütçenin ve yasaların geçirilmesinde sürekli siyasi uzlaşılara ihtiyaç duyulabilir.Dördüncü senaryo: Eisenkot'un hükümet kuramaması. Kendisine tanınan süre içinde bir anlaşmaya varamaz ve ek süre alamazsa, hükümeti kurma görevinin İsrail yasaları uyarınca başka bir adaya verilmesi gündeme gelebilir. Tüm girişimlerin başarısız olması halinde ise İsrail yeniden seçime gidebilir.Netanyahu döneminin sonu mu?Son seçimler, Netanyahu muhaliflerine alternatif bir hükümet kurma fırsatı sundu. Eisenkot'un partisinden Matan Kahana'nın, Değişim Kampı ve Arap milletvekillerinin desteğiyle Knesset Başkanı seçilmesi de bu kesimlerin parlamentoda birlikte hareket edebildiğini gösterdi.Ancak parlamentodaki işbirliğini istikrarlı bir hükümete dönüştürmek çok daha karmaşık siyasi uzlaşılar gerektiriyor.Bu nedenle Netanyahu'nun iktidarının sonu ilk kez bu kadar yakın görünse de, Eisenkot'un hükümeti kurabilmesi hala farklı siyasi aktörlerin çıkarlarını dengeleyecek zorlu anlaşmalar yapılmasına bağlı. Netanyahu ise geleneksel müttefiklerini yeniden kazanarak ya da bir ulusal birlik hükümeti formülü üzerinde uzlaşarak siyasi konumunu korumaya çalışmayı sürdürüyor.Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)