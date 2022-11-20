Fransa'da kadın protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı - Son Dakika
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Fransa'da kadın protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı

20.11.2022 19:42

Ekonomik kriz nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı. Kadın protestoculardan birisi Macron'a tokat attı. Protestocu kadını Macron'un korumaları etkisiz hale getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kadın protestocuların hiç beklemediği bir tepkisiyle karşılaştı. Hükümetin politikaları ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tepkilerin odağındaki Macron saldırıya uğradı.

KADIN PROTESTOCU MACRON'A TOKAT ATTI

Kadın protestoculardan birisi Macron'a tokat attı. Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken, tokat atan kadına da anında müdahale ettiler.

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan Emmanuel Macron daha önce de ilginç şekilde protesto edilmişti. İkinci kez cumhurbaşkanı seçildiğinde domates fırlatılan Macron, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien A. Agbenonci'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dokunduğu omuzunu eliyle temizlemesi de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Emmanuel Macron, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da kadın protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da kadın protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı - Son Dakika
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