Fransa'da kadın protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kadın protestocuların hiç beklemediği bir tepkisiyle karşılaştı. Hükümetin politikaları ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tepkilerin odağındaki Macron saldırıya uğradı.
Kadın protestoculardan birisi Macron'a tokat attı. Geri çekilen Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken, tokat atan kadına da anında müdahale ettiler.
Öte yandan Emmanuel Macron daha önce de ilginç şekilde protesto edilmişti. İkinci kez cumhurbaşkanı seçildiğinde domates fırlatılan Macron, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien A. Agbenonci'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dokunduğu omuzunu eliyle temizlemesi de sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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