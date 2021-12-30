Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı

Sibirya sınırlarında bulunan Oymyakon şehri, dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor. Oymyakon'da termometreler eksi 60 dereceyi gösterdi. Bölgede soğuk hava yaşam şartlarını da etkiliyor.

-65 DERECE İLE REKOR KIRMIŞLARDI

Bölgede yerli bir at ırkı olan Yakut atlarının aşırı soğuklardan dolayı üzerinde beyaz bir tabaka oluştuğu görüldü. Bölgede, 1973 yılında eksi 65 dereceye kadar düşen sıcaklık ile soğukluk rekoru kırıldı.