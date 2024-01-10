Ekvador\'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu Adolfo Macias Villamar'ın yüksek güvenlikli hapishaneden kaçması ülkeyi resmen karıştırdı. 3 bin kişilik bir ekip cezaevinden kaçan Villamar'ın bulunması için operasyon başlatırken Devlet Başkanı Daniel Noboa 60 günlük OHAL kararı aldı. Gelişme sonrası sokağa inen suç örgütü üyeleri bir üniversite ve televizyon kanalını bastı, yakaladıkları gardiyan ve polisleri infaz etti. Sokaklardaki sivillere saldırıp 8 kişiyi öldüren çete üyeleri ile polis arasındaki çatışmalar devam ederken internete düşen görüntülerde suç örgütü mensuplarının bazukarla sokağa indiği ve polislerin yakaladıkları çete üyelerini etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Uyuşturucu baronu Adolfo Macias Villamar.

EKVADOR'DAKİ OHAL İLANI ÇETELERİ SOKAKLARA DÖKTÜ

Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu Adolfo Macias Villamar kaldığı yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü bir anda ortadan kayboldu. 3 bin kişilik bir ekip cezaevinden kaçan Villamar'ın bulunması için operasyon başlatırken Devlet Başkanı Daniel Noboa OHAL kararını imzaladı. OHAL kararı sonrası silahlı gruplar bir üniversite ve televizyon binasını bastı. Aynı zamanda sokaklarda silahlı çetelerin gezdiği rapor edildi.

SİLAHLARLA CANLI YAYINI BASTILAR

Bir televizyon kanalını basan çete üyeleri, canlı yayındaki gazetecileri ve televizyon çalışanlarını rehin aldı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda stüdyodakiler büyük panik yaşadı. Yüzleri maskeli şahıslar, cebine dinamit koydukları spikere, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

EKVADOR POLİSİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı. Canlı yayın baskınından hemen sonra şehrin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, 8 sivili öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Öte yandan "TC Television" kanalını basanların 13 kişi olduğu ve tamamının yakalandığı duyuruldu. Kentin Belediye Başkanı Aquiles Alvarez, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların araçlara rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdüğünü ve bir yedek parça deposuna da baskın düzenleyerek 3 kişiyi katlettiğini söyledi.

POLİS VE GARDİYANLARI KAÇIRIP İNFAZ ETTİLER

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi. Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı. Sosyal medyada yer alan kan donduran görüntülerde, hapishane ve polis karakolu gibi noktaları basan çeteler, çok sayıda polis ve gardiyanı rehin aldı. Sosyal medyadan yayın yapan çeteler, bazı güvenlik personellerini infaz etmeye başladı. Bir görüntüde ise hapishaneyi basan silahlı gruplar, rehin aldıkları gardiyanları iple asarak öldürdü. İdam anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

KAOS GİTGİDE TIRMANIYOR

Geceden beri kaosun gitgide tırmandığı Ekvador'da çetelerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da alevlendi. Bölgeden servis edilen görüntülerde suç örgütlerinin bazuka dahil çok sayıda silahı kaparak sokağa indiği görülürken, polis ve askerlerin ise şehir merkezinde çete üyeleriyle çatışma yaşadıkları ve yakaladıkları zanlıları etkisiz hale getirdikleri anlar yer aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Sokaklarda da karışıklığın hakim olduğu ülkede Ekvador ordusuna ait birliklerin hareket halinde olduğu kameralara yansıdı. Ülkenin başkenti Kito'da silah sesleri yükselirken ülke çapında gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bildirildi. Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.